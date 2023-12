SET di 3 Tile Mate trova oggetti con rilevamento fino a 60m compatibile con Alexa: 25% di sconto su Amazon

Il Tile Mate versione 2022 è un dispositivo capace di rintracciare e ritrovare i tuoi oggetti più cari con facilità. Con la sua tecnologia avanzata e la compatibilità con dispositivi intelligenti, è la soluzione perfetta per evitare lo smarrimento di chiavi, telecomandi e altro ancora. Acquista ora il set da 3 su Amazon a soli 52,49€ invece di 69,99€.

Con una portata di rilevamento fino a 60 metri, il Tile Mate ti consente di individuare i tuoi oggetti anche quando sono fuori dalla vista, grazie alla connessione Bluetooth.

Questo dispositivo è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi quelli con Alexa, Google Home, iOS e Android, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità indipendentemente dalla tua preferenza tecnologica.

Basta collegarlo o fissarlo agli oggetti che desideri rintracciare e utilizzare l'applicazione intuitiva per individuarli rapidamente, emettendo un suono o visualizzando la loro posizione sulla mappa.

Inoltre è progettato per adattarsi a qualsiasi oggetto senza essere ingombrante, garantendo che gli oggetti rimangano identificabili senza comprometterne l'aspetto. Con il set di tre dispositivi inclusi, avrai la possibilità di proteggere e rintracciare più oggetti contemporaneamente, fornendo una soluzione completa per la tua quotidianità.

Dimentica il caos e lo stress legati allo smarrimento degli oggetti essenziali. Il Tile Mate è qui per semplificare la tua vita quotidiana. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 25% e dì addio alle chiavi smarrite in giro per casa. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.