Set da 2 Deco S7 con controllo tramite Amazon Alexa in promo speciale su Amazon

Il sistema di router mesh Deco S7 AC1900 è formato da router mesh che bisogna posizionare in casa, al posto di un singolo e potente router. In questo modo, il traffico Wi-Fi viene migliorato e si ha un maggiore vantaggio in termini di velocità e portata. Acquista ora il set da 2 su Amazon a soli 94,99€ invece di 119,99€.

Il sistema di TP-Link Deco si distingue dalla concorrenza per il prezzo contenuto e per l'integrazione del software antivirus, che può scansionare il traffico in entrata e in uscita alla ricerca di contenuti dannosi, bloccando le intrusioni e i dispositivi infetti dall'inviare dati privati o "rischi per la sicurezza" a dispositivi esterni alla rete.

Il sistema TP-Link Deco viene fornito con tre pezzi, ciascuno di dimensioni ridotte (120 x 120 x 34 mm) e con due connessioni Ethernet per il collegamento di ulteriori dispositivi connessi, come computer. Ogni pezzo è dotato di una CPU quad-core e di quattro antenne interne, che consentono velocità di trasmissione teoriche fino a 400 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e 867 Mbps sulla banda a 5 GHz.

Il Deco può sostituire il router attuale o funzionare con esso. Oltre alla protezione antivirus, Deco offre un controllo genitori piuttosto restrittivo, con la possibilità di creare un profilo per controllare ciò che Deco consente o meno. Non ci sono porte USB come in molti router individuali di fascia alta, ma questo non è un problema, poiché nessun altro sistema mesh lo prevede.

Nonostante sia meno potente dei suoi concorrenti, il Deco offre un'ottima soluzione per coloro che cercano un sistema di router mesh facile da usare, economico e con funzionalità di sicurezza avanzate. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquista il set da 2 su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.