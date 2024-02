Set Bosch da 103 PUNTE per trapano: il MUST HAVE del fai da te in MEGA SCONTO

Appassionati del fai-da-te in ascolto, abbiamo per voi un kit indispensabile che non può mancare nella vostra attrezzatura! È il Set Bosch Accessories da 103 Pezzi di punte e bit avvitamento per trapano, oggi disponibile su Amazon a soli 52 euro grazie ad un mega sconto del 43%.

Set Bosch Accessories da 103 Pezzi di punte e bit avvitamento: cosa contiene

Il Set Bosch Accessories da 103 Pezzi di punte e bit avvitamento per trapano è un kit ottimale per lavori di bricolage e fai-da-te in generale.

Contiene più di 100 pezzi facilissimi da riporre grazie alla valigetta appositamente progettata per tenere in ordine ogni punta in diversi scomparti.

Le punte sono realizzate in titanio X-Line quindi risultano perfette per forature in ogni tipo di materiale, che sia legno, pietra o metallo.

Nello specifico per la foratura di legno dolce o duro, truciolato, compensato o piastre in MDF, l'ideale è una punta elicoidale per legno. Presenta una punta di centraggio che consente un preciso allineamento della punta. Grazie allo sbozzatore della punta, il legno non si strappa.

Per la foratura di ferro, acciaio, rame, ottone o alluminio è ideale una punta per metallo. Essa è composta principalmente da HSS (High Speed Steel) è anteriormente ha una forma conica. Per la foratura di materiali duri come pietra naturale o granito è indicata una punta per pietra o calcestruzzo. Possiede una punta in metallo duro ed è principalmente realizzata in acciaio per utensili o al carbonio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.