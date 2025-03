Servizio di hosting e website builder con IA da 2,49 €/mese con Hostinger

È il momento giusto per accedere a un nuovo servizio di hosting per il proprio sito web oppure per creare un nuovo sito web, sfruttando un Webiste builder con IA e un servizio di hosting completo.

Sfruttando le promo dei Saldi di Primavera di Hostinger, infatti, è ora possibile accedere al servizio proposto dal provider con un prezzo scontato fino a 2,49 euro al mese.

La promo in questione riguarda ordini di 48 mesi con 2 mesi gratis aggiuntivi e il dominio gratuito. Per richiedere l'offerta basta visitare il sito ufficiale di Hostinger, tramite il link qui di sotto.

Per tutti i nuovi clienti che si affidando al servizio c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere Hostinger come servizio di hosting

Con Hostinger è possibile accedere a un servizio di hosting ricco e completo, con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Gli utenti possono gestire fino a 100 siti web (ma c'è anche un piano ad hoc per gestire fino a 300 siti).

Per creare il proprio sito è possibile ricorrere al website builder di Hostinger, che integra anche funzioni di intelligenza artificiale. Gli utenti possono sfruttare, inoltre, vari servizi gratuiti (domino, e-mail, SSL e altro ancora) con la possibilità anche di integrare strumenti per l'e-commerce.

I Saldi di Primavera sono l'occasione giusta per iniziare a usare Hostinger, sia per chi ha già uno o più siti web che per chi intende crearne uno da zero. Con la promo in corso, infatti, è possibile risparmiare fino all'80%.

Con un ordine di 48 mesi, infatti, è possibile:

ridurre il prezzo fino a 2,49 euro al mese

ottenere 2 mesi gratis

sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni per "provare" il servizio proposto da Hostinger

L'offerta è accessibile qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.