Serverplan: scopri uno dei migliori web hosting da 24 euro l’anno

Scegliere un buon servizio di web hosting, che offra allo stesso tempo affidabilità e convenienza, non è semplice. Fortunatamente il mercato di oggi offre diverse scelte interessanti. Una di queste è Serverplan. Questo servizio sia adatta perfettamente ad ogni tua esigenza, sia che tu abbia intenzione di creare un nuovo sito web, sia che tu voglia migrare il tuo vecchio sito sui suoi server. In quest’ultimo caso la migrazione sarà rapida e automatica. Acquistando un piano annuale, avrai sempre un dominio .it o .eu gratuito, incluse le sue estensioni. Grazie all’accesso al CPanel potrai personalizzare ogni aspetto del tuo sito. Dulcis in fundo, una volta che acquisti un piano Serverplan, l’attivazione sarà immediata e potrai dedicarti sin da subito alla creazione del tuo sito.

Serverplan: i vantaggi di STARTERKIT, STARTUP ed ENTERPRISE

Serverplan propone tre piani. Il primo è STARTERKIT. Tra i suoi vantaggi offre traffico illimitato, 5 account e-mail, backup giornalieri automatici, 5 GB di spazio SSD e 1 db MySQL su SSD. Per la tua sicurezza, è incluso anche il certificato SSL Let's Encrypt per il tuo sito. STARTERKIT è disponibile al prezzo di 24 euro + IVA l’anno. Se i vantaggi di questo piano non ti bastano, puoi provare STARTUP, che offre 50 account e-mail, 20 GB di spazio SSD e 20 db di MySQL su SSD (senza considerare i vantaggi già citati del piano base). Puoi acquistare STARTUP al prezzo di 69 euro + IVA l’anno. Se invece vuoi creare un sito per una piccola azienda, prova Serverplan ENTERPRISE. Potrai ottenere 100 account e-mail, 100 db MySQL su SSD e 100 GB di spazio SSD, al prezzo è di 129 euro + IVA l’anno.

Se hai bisogno d’aiuto, un team di esperti sarà sempre a tua disposizione per aiutarti via telefono, chat e ticket 24/7. Serverplan è un servizio conveniente, veloce e di qualità. Tuttavia, se non dovessi essere soddisfatto, puoi sempre fare appello al diritto di recesso entro 30 giorni dall'acquisto e ottenere un rimborso totale del tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.