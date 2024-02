Serverplan: hosting web per il tuo progetto online

Cerchi un servizio di hosting web che offra sia qualità che convenienza? Serverplan può fare al caso tuo. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un’assistenza clienti di primo ordine, questa azienda tutta italiana propone un’ampia gamma di soluzioni adatte a soddisfare diverse esigenze.

Perché dovresti affidarti a Serverplan

Serverplan, conosciuto per la sua affidabilità, propone soluzioni di hosting condiviso ideali tanto per chi inizia a muovere i primi passi nel web, quanto per le aziende e-commerce più esigenti. Tra le opzioni offerte, l'Hosting Linux e l'Hosting Windows sono perfetti per la loro capacità di adattarsi a ogni tipo di progetto online, garantendo flessibilità e performance ottimali.

Accedendo al sito ufficiale di Serverplan, si scoprono tariffe competitive che partono da soli 26 euro + IVA all'anno. Questo investimento iniziale comprende benefici come traffico web illimitato, un dominio gratuito a vita e fino a 200 GB di spazio su disco SSD, assicurando così una base solida per qualsiasi sito internet.

Ecco una panoramica dei piani disponibili:

Starterkit : il punto di partenza ideale, con un costo di soli 26 euro + IVA all'anno.

: il punto di partenza ideale, con un costo di soli 26 euro + IVA all'anno. Startup : per chi è pronto a fare il salto successivo, con un investimento di 76 euro + IVA all'anno.

: per chi è pronto a fare il salto successivo, con un investimento di 76 euro + IVA all'anno. Enterprise : per le aziende in cerca di soluzioni più robuste, disponibile a 142 euro + IVA all'anno.

: per le aziende in cerca di soluzioni più robuste, disponibile a 142 euro + IVA all'anno. Enterprise Plus: l'opzione top di gamma, esclusivamente per Linux, a 230 euro + IVA all'anno.

Ogni piano include un dominio gratuito per sempre (con estensioni .it o .eu), spazio su disco SSD fino a 200 GB, traffico illimitato, certificato SSL per la sicurezza e backup automatico giornaliero, assicurando così tranquillità e affidabilità.

Per scoprire nel dettaglio tutte le possibilità offerte da Serverplan e trovare la soluzione più adatta alle tue necessità, visita il sito ufficiale.

Con queste caratteristiche Serverplan è un servizio di hosting web affidabile, flessibile e conveniente. Le opzioni sono tante e non avrai difficoltà a trovare quella più adatta a portare il tuo progetto online, indipendentemente dalle tue esigenze o dal tuo budget. Visita ora il sito e scopri tutti i piani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.