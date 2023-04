Serverplan è un'azienda attiva nel settore dell'hosting da oltre 20 anni. Offre soluzioni innovative e si avvale di uno staff competente, nonché di un'assistenza clienti attiva 24 ore per 365 giorni l'anno. L'infrastruttura utilizza sistemi di ultima generazione, in modo da garantire sempre prestazioni di alto livello, sicurezza e stabilità per il vostro sito aziendale. Può essere la soluzione giusta per chi ha la necessità di avere un hosting multidominio, ideale per la gestione di un numero multiplo di siti web, grazie alla possibilità di usufruire di una piattaforma centralizzata.

Tutto questo, insieme a 50GB di spazio, traffico e account di posta elettronica illimitati, a partire da soli 25€ al mese.

Serverplan: una buona occasione per le aziende

Serverplan assicura innanzitutto prestazioni elevate, offrendo archiviazione su SSD. Il backup viene eseguito con cadenza oraria su archiviazione esterna, così da garantire la massima sicurezza dei dati, nonché facilità di ripristino. È possibile installare nel proprio hosting un certificato SSL gratuito, oppure sceglierne un altro tra le altre versioni proposte, in base alle proprie esigenze. Il pannello di controllo centralizzato Cpanel, oltre a fornire un unico posto per la gestione, permette di scegliere la versione PHP più adatta per il sito.

Se state iniziando a costruire un sito da zero, l'attivazione è immediata subito dopo la sottoscrizione. Se invece avete intenzione di trasferirlo, la migrazione è gratuita ed è assistita da uno strumento apposito. Il servizio è disponibile sia per sistemi Windows che Linux.

Il piano Windows Reseller Basic parte da soli 25€ + IVA al mese e comprende:

50 GB di spazio SSD

Siti web, account di posta elettronica e traffico illimitato

Htaccess e isapi rewrite

Pannello di controllo Plesk

Database mySql e Sql Server su SSD illimitati

Supporto ad ASP.net

La versione per Linux, dal prezzo analogo, include anche:

Bitninja, antimalware e antispam

Clonazione template

Pannello di controllo WHM-cPanel

Installazione/migrazione CMS one click tramite EasyApp

Staging con 1 click

Nel caso ci sia bisogno di più spazio d'archiviazione, sono disponibili anche i piani Reseller Pro e Plus rispettivamente a 39€ e 53€ IVA al mese. La richiesta di rimborso è valida entro i 30 giorni dall'acquisto.

L'offerta di Serverplan è sicuramente un'opportunità da tenere in considerazione, specialmente per chi sta iniziando ad aprire un nuovo sito web aziendale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.