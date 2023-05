Serverplan: hosting con protezione anti-malware a un prezzo TOP

Nel contesto di un progetto online, sia esso amatoriale o professionale, saper scegliere l'hosting adatto è essenziale.

L'importanza di tale scelta è, senza ombra di dubbio, legata al fattore performance. Un sito Web lento, di fatto, non è apprezzato da visitatori e motori di ricerca.

Da non trascurare è però anche l'aspetto sicurezza: un hosting senza adeguate precauzioni, infatti, può facilmente essere preda di hacker e cybercriminali di vario tipo.

Proprio per questo motivo, quando si valuta se scegliere una piattaforma rispetto a un'altra, è bene sempre dare un'occhiata ai servizi connessi. Il rischio, in caso contrario, è quello di ritrovarsi con un sito Web compromesso o soggetto a continui e fastidiosi attacchi DDoS.

Con Serverplan protezione totale rispetto ai tentativi di attacco esterni

Sotto questo punto di vista, una delle migliori scelte possibili è Serverplan.

Il provider in questione è nato nell'ormai 2002 con un chiaro obiettivo: offrire hosting di qualità a prezzi accessibili.

La piattaforma in questione, permette di installare ben 60 diversi CMS e servizi con un semplice clic, oltre a fornire le più moderne soluzioni lato sicurezza ai propri clienti.

Stiamo parlando, per esempio, dell'integrazione di Bitninja, antimalware e antispam ad altissimo tasso di efficacia. Tale soluzione, abbinata ai certificati SSL gratuiti inclusi con ogni piano, offre una base di sicurezza molto interessante.

Il supporto, attivo 365 giorni all'anno 24 ore su 24, rappresenta un altro punto di forza di Serverplan. Allo stesso tempo, i sistemi di backup su storage esterni per il salvataggio dei dati offre ulteriori certezze all'utenza.

E per quanto riguarda i costi?

Per avere un esempio rispetto al rapporto qualità-prezzo di Serverplan, basta prendere in esame la sottoscrizione RESELLER LINUX BASIC, ideale per piccole web agency o contesti simili.

Con i suoi 50 GB di spazio su SSD e nessun limite per quanto concerne i siti, questo piano è disponibile per soli 25 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.