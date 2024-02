Serverplan: clamorosa PROMO del 50% di SCONTO sui server DEDICATI

ServerPlan è una società italiana di hosting web, ovvero un servizio che consente ai siti web di essere accessibili su Internet, offrendo loro uno spazio di archiviazione e le risorse necessarie per ospitare i file del sito stesso, garantendo, così, la loro disponibilità online e spazi d'archiviazione necessari. Fino al 29 febbraio, su ServerPlan, è possibile attivare un servizio di Hosting Dedicato, dunque con server dedicati, al 50% di sconto, con opzioni di prezzo che partono da 41,50€ al mese per i primi 3 mesi.

ServerPlan: tra le numerose promo spicca il 50% di sconto sui server dedicati

ServerPlan, dunque, è un provider di hosting web italiano affidabile e rinomato, che offre una vasta gamma di servizi di hosting e in particolar modo, oggi, è molto interessante porre l'accento sull'offerta con 50% di sconto proprio sulla promo sui server dedicati.

L'hosting con server dedicati è un servizio che si rivolge prettamente a siti web ad alto traffico e, non condividendo il server con altri siti o portali, il servizio risulta essere molto più efficiente e performante, evitando, così, fastidiosi rallentamenti.

I server dedicati di ServerPlan garantiscono risorse hardware esclusive e maggiore controllo. Come specificato anche nelle Faq dello stesso sito di ServerPlan, avere un hosting con server dedicati consiste nell'affittare, letteralmente, un server, dunque una risorsa hardware, sfruttandone a pieno le potenzialità che vanno a beneficiare le performance del sito che si vuole legare a quel server.

La promo attiva consiste in un 50% di sconto per i primi 3 mesi d'abbonamento, con prezzi che partono da 41,50€ a salire, a seconda dell'hardware o del piano scelto. Per ottenere questo fantastico sconto basterà solamente applicar il coupon "SUPERSERVER".

Fino al 29 febbraio 2024 è possibile sottoscrivere un abbonamento a ServerPlan per il servizio di Hosting Web con server dedicati al 50% di sconto, un metà prezzo davvero imperdibile!

