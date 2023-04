Serverplan a partire da 25€ al mese è perfetto per le web agency

Se sei un professionista del web, proprietario di una web agency o responsabile IT di un'azienda di grandi dimensioni, probabilmente sei sempre alla ricerca di soluzioni efficienti e convenienti per gestire i tuoi siti web. Ecco perché dovresti seriamente considerare l'acquisto di un servizio di hosting multidominio.

Con un piano di hosting multidominio, potrai gestire tutti i tuoi siti web da un'unica schermata e piattaforma. Questo significa risparmiare tempo prezioso e migliorare la produttività, senza dover passare da un login all'altro o utilizzare strumenti diversi per gestire siti web separati. Un ottimo provider a cui affidarsi è Serverplan, che offre tre piani reseller Linux e Windows a partire da soli 25 euro al mese.

Perché scegliere Serverplan?

Hai mai sentito parlare dell'hosting multidominio? Questo servizio messo a disposizione dai provider ti consente di gestire più progetti web da un unico pannello e ospitati su un solo spazio hosting. Immagina di avere tutti i tuoi siti web a portata di mano, con un unico login e una gestione centralizzata: questo è esattamente ciò che l'hosting multidominio può offrirti.

Condividendo le risorse della macchina utilizzata come server, l'hosting multidominio ti offre la possibilità di avere una cartella assegnata a ogni singolo progetto, il che significa che puoi dividere la gestione come meglio desideri. Questa risorsa è perfetta per chi ha bisogno di una gestione centralizzata di diversi progetti web ai quali assegnare un certo numero di privilegi.

Ma perché scegliere Serverplan? Ecco nove motivi:

Storage SSD : gli hosting Serverplan hanno dischi enterprise SSD, in grado di garantire le migliori performance

: gli hosting Serverplan hanno dischi enterprise SSD, in grado di garantire le migliori performance Backup & Restore : il provider utilizza sistemi di backup su storage esterni per il salvataggio dei tuoi dati

: il provider utilizza sistemi di backup su storage esterni per il salvataggio dei tuoi dati cPanel e WHM oppure Plesk : attiva quello che preferisci, entrambi sono già preinstallati. Così la gestione dei siti, del database, delle e-mail e delle applicazioni diventa più semplice

: attiva quello che preferisci, entrambi sono già preinstallati. Così la gestione dei siti, del database, delle e-mail e delle applicazioni diventa più semplice Migrazione gratuita : un tool a costo zero per trasferire il tuo sito web in pochi clic

: un tool a costo zero per trasferire il tuo sito web in pochi clic Intrepid Support : un team di esperti sempre al tuo fianco per assisterti in qualsiasi momento

: un team di esperti sempre al tuo fianco per assisterti in qualsiasi momento Attivazione immediata : effettua l'ordine, sarai online con i tuoi siti web in pochi istanti

: effettua l'ordine, sarai online con i tuoi siti web in pochi istanti Garanzia soddisfatti o rimborsati : entro 30 giorni dall'acquisto

: entro 30 giorni dall'acquisto Multi PHP : puoi scegliere la versione PHP che più preferisci, selezionandola direttamente dal pannello di controllo cPanel

: puoi scegliere la versione PHP che più preferisci, selezionandola direttamente dal pannello di controllo cPanel Let's Encrypt: installa sul tuo hosting il certificato SSL gratuito. Oppure, scegli quello che preferisci tra le versioni proposte

Serverplan offre tre piani di hosting reseller Linux e Windows tra cui scegliere. Si parte da 25 euro al mese per il piano "Basic", passando per il piano "Plus" (il più venduto) a 39 euro mensili, fino al piano "Pro" a 53 euro al mese. Quest'ultimo offre risorse più avanzate, tra cui siti web illimitati, traffico illimitato, 150 GB di spazio SSD e molto altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.