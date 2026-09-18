Server virtuali a partire da 2€ al mese: è la nuova infrastruttura VPS di IONOS

IONOS ha rinnovato l'offerta di VPS Hosting posizionando istanze virtuali scalabili a un prezzo d'attacco di appena 2 euro al mese grazie agli sconti attivi su tutti i piani senza sacrificare le caratteristiche di un'architettura enterprise-grade.

Il servizio propone dei server che poggiano su hardware proprietari Dell Enterprise equipaggiati con processori Intel e AMD di ultima generazione e storage interamente basato su SSD Samsung NVMe. Una configurazione che riduce al minimo la latenza di I/O, elemento critico nella gestione di database transazionali, ambienti di staging ad alto carico o stack applicativi moderni. La continuità di servizio è invece garantita da uno SLA di disponibilità certificato superiore al 99,99%.

Il pacchetto include privilegi di accesso root completo per consentire l'orchestrazione software in piena libertà su stack Linux o Windows con la possibilità di installare le applicazioni in 1 clic. La connettività si distingue per la presenza di traffico dati illimitato su porta a 1 Gbps, con supporto nativo Dual Stack IPv4 e IPv6 per garantire la massima raggiungibilità globale. La sicurezza del perimetro è invece affidata a una solida protezione DDoS integrata e a un firewall personalizzabile per segmentare le policy di traffico.

Tra le altre cose, spiccano la clonazione istantanea e Snapshot ad alta velocità, uno storage persistente flessibile e networking privato e Load Balancer. Con assistenza tecnica 24/7 con consulente personale dedicato, la proposta di IONOS è perfetta se sei alla ricerca di macchine virtuali affidabili e scalabili al bisogno.

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