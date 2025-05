Server dedicati: su Aruba sconto del 20% e setup gratuito

Se si è alla ricerca di un nuovo server dedicato per la propria attività o per un progetto online, segnaliamo l'ultima offerta lanciata da Aruba sul suo sito ufficiale. Grazie alla promozione, è possibile ottenere lo sconto del 20% e il setup gratuito su tutti i server bare metal che montano un processore AMD. Quest'ultimi montano le versioni più recenti dei processori Ryzen ed EPYC, in grado di offrire la massima affidabilità e flessibilità, ideali dunque per qualunque necessità.

Aruba offre server fisici e virtuali con le tecnologie più avanzate, garantendo inoltre i migliori data center presenti in Italia e più precisamente a Bergamo e Arezzo.

I server dedicati di Aruba con processore AMD

Elevata capacità di calcolo e scalabilità senza compromessi: è quanto offre un server bare metal equipaggiato con processore AMD EPYC o Ryzen, rappresentando la scelta ideale per supportare i progetti online più ambiziosi nei settori gaming, virtualizzazione, HPC e AI.

Affidarsi ad Aruba significa collaborare con un partner di eccellenza per i propri progetti in campo IT, avvalendosi da una parte di un hardware di ultima generazione, in grado di offrire prestazioni sempre ai vertici della categoria, dall'altra di una connettività ultraveloce, con server connessi a partire da 1 Gbps fino a 10 Gbps.

Un altro vantaggio della scelta di Aruba è la massima configurabilità: i titolari di un server dedicato hanno l'opportunità di adattare a loro piacimento ogni tipo di configurazione, sfruttando un'ampia selezione di opzioni personalizzabili. Nel pacchetto dell'offerta sono inoltre inclusi strumenti di interconnessione, come ad esempio il servizio Switch as a Service, che permette di realizzazione reti private e interconnettere server diversi.

Per riscattare lo sconto del 20% è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata alla promozione di Aruba, selezionare il server dedicato in base alle proprie esigenze e inserire il codice promozionale AMD20 in fase di check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.