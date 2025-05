Server dedicati nei migliori data center in Italia: l'offerta di Aruba

Per gli utenti alla ricerca di un server dedicato Aruba ha dalla sua una delle offerte migliori attualmente in circolazione: 20% di sconto e setup gratuito su tutti i server bare metal che montano un processore AMD. Per beneficiare dello sconto a carrello è sufficiente aggiungere il codice promozionale AMD20 al momento del pagamento, dopo aver selezionato il prodotto desiderato.

Gestione semplificata, hardware di ultima generazione e piena configurabilità: è quanto mette in campo Aruba per i suoi server dedicati, dotati delle tecnologie più ricercate e disponibili nei migliori data center presenti nel nostro Paese.

Risparmia sui server dedicati di Aruba

I server dedicati fisici (bare metal) di Aruba offrono ai loro utenti l'opportunità di personalizzare la propria macchina con determinati componenti hardware, come possono essere le periferiche esterne, le schede o le chiavi hardware. Inoltre è possibile realizzare infrastrutture di rete collegando il server in questione ad apparati di rete come switch o firewall.

Ne esistono di tre tipologie: Ready, Advanced, Storage. La categoria Ready è progettata per garantire prestazioni elevate a costi contenuti, con connettività fino a 1 Gigabit/s e la protezione anti-DDoS. All'interno della proposta Advanced troviamo invece server bare metal pensati per chi ha la necessità di memoria e potenza di elaborazione. Per concludere c'è la serie Storage: quest'ultima si rivolge alle persone che hanno esigenze particolarmente elevate di archiviazione dei dati.

Grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale di Aruba, è possibile beneficiare di uno sconto del 20% su tutti i server dedicati fisici equipaggiati con un processore AMD. Oltre a questo, poi, è garantito anche il setup gratuito. La promozione ora disponibile sul sito di Aruba è valida fino al 30 luglio 2025: per riscattare lo sconto è sufficiente inserire nel campo dedicato il codice AMD20 prima di completare il pagamento della macchina desiderata.

