Server dedicati a -20%: con Aruba prestazioni e controllo totale

Hai bisogno di potenza e autonomia per il tuo progetto online? I server dedicati fisici di Aruba (bare metal) sono la risposta ideale per chi desidera il massimo in termini di prestazioni e personalizzazione.

E ora, grazie alla promozione in corso, puoi ottenere il 20% di sconto su tutti i server dotati di processore AMD, con setup gratuito incluso. Ti basta inserire il codice promozionale AMD20 al momento dell’acquisto. L'offerta è valida fino al 30 luglio 2025. Ma cosa include nel dettaglio? Scopriamolo nelle prossime righe e vediamo quali sono le caratteristiche dei server dedicati di Aruba.

Perché approfittare dell'offerta sui server dedicati di Aruba

La proposta di Aruba si distingue per flessibilità, affidabilità e tecnologia di ultima generazione. I server dedicati sono disponibili in tre linee differenti:

Ready , pensati per chi vuole prestazioni elevate a costi contenuti, con banda fino a 1 Gigabit/s e protezione anti-DDoS inclusa;

, pensati per chi vuole prestazioni elevate a costi contenuti, con banda fino a 1 Gigabit/s e protezione anti-DDoS inclusa; Advanced , ideali per chi ha bisogno di più memoria e capacità di calcolo, perfetti per gestire carichi complessi e ambienti critici;

, ideali per chi ha bisogno di più memoria e capacità di calcolo, perfetti per gestire carichi complessi e ambienti critici; Storage, progettati per offrire ampio spazio di archiviazione e soluzioni affidabili per chi lavora con grandi quantità di dati.

Tutti i server sono completamente configurabili, possono essere collegati ad apparati di rete avanzati (switch, firewall, ecc.) e permettono l’integrazione di periferiche o schede personalizzate. Il tutto ospitato nei data center di Aruba in Italia, certificati per garantire massima sicurezza e prestazioni costanti.

Se stai cercando una soluzione scalabile e professionale per far crescere il tuo business, questa promozione è l'occasione giusta per iniziare con il piede giusto. Vai sul sito ufficiale di Aruba, scegli il server AMD più adatto alle tue esigenze, inserisci il codice AMD20 e approfitta subito dello sconto del 20% e del setup gratuito.

