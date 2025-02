Serpent OS: distribuzione Linux cambia nome in AerynOS

Con un annuncio a sorpresa chiamato "Evolve This OS", Ikey Doherty, leader della distribuzione rolling-release Linux Serpent OS (ancora in fase di sviluppo) ha annunciato un importante sforzo di rebranding. Il progetto ha infatti cambiato il nome in AerynOS. Doherty ha detto che la decisione di abbandonare il nome originale è stata motivata da preoccupazioni circa le associazioni negative della parola "serpente". Ad esempio, nella Bibbia, il serpente nel Giardino dell'Eden rappresenta la tentazione, il peccato e Satana. Come dichiarato da Doherty: “per andare avanti, la nostra identità deve essere più adatta al progetto che stiamo costruendo. Un passaggio al mondo reale. Questo non è un progetto di hobby, è una distribuzione Linux completa con basi tecniche, risultati e obiettivi seri. Ottenere il tono giusto fin dal primo giorno è fondamentale.”

Serpent OS: rebranding ufficiale previsto per il 17 marzo

Nello spiegare la scelta di AerynOS, Doherty sottolinea il duplice significato di "Aer", derivato dal latino, e "Erin", che richiama le radici irlandesi del progetto. La cronologia della transizione è già in corso. Il rebranding ufficiale sarà finalizzato il 17 marzo 2025. Il progetto ha ottenuto nomi di dominio rilevanti come AerynOS.com e AerynOS.dev e sta aggiornando i profili social e i canali di comunicazione pubblica. Inoltre, è stata creata una nuova organizzazione GitHub e il progetto, ormai ex Serpent OS, migrerà lì i suoi repository di codice nelle prossime settimane.

Il cambio di nome da Serpent OS a AerynOS è curioso. Tuttavia, le sfide di questo progetto sono molto più grandi della semplice decisione di come chiamarlo. Certo, il vecchio potrebbe non piacere ad alcune persone a causa dei suoi “richiami” al diavolo biblico. Recentemente Doherty aveva annunciato di trovarsi in guai finanziari e ciò ha portato ad un ritardo dello sviluppo del progetto. La speranza è che, con il nuovo rebranding, anche gli utenti più scettici si possano avvicinare a questa interessante distribuzione Linux. Basterà soltanto questo o per risolvere i problemi di AerynOS serviranno maggiori sforzi e nuove donazioni da parte degli utenti? Solo il tempo potrà dirlo.