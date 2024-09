Serie thriller e crime: le migliori in streaming su Apple TV+

Fra le serie TV proposte da emittenti televisive e piattaforme di streaming, quelle di genere thriller e crime riscuotono sempre un particolare seguito. L'adrenalina e il pathos che queste produzioni sanno generare nello spettatore sono due delle ragioni principali del loro successo. Apple TV+, il servizio in streaming della Mela, propone ai propri abbonati alcune delle migliori serie thriller e crime oggi disponibili. Vediamo insieme quali sono e perché un amante del genere non dovrebbe lasciarsele sfuggire, specie se consideriamo che è possibile avere Apple TV+ gratis per 7 giorni grazie alla prova riservata a tutti i nuovi utenti che si registrano per la prima volta al servizio.

Crimini, misteri e appassionanti indagini da seguire in streaming su Apple TV+

Il catalogo di serie thriller e crime di Apple TV+ conta produzioni di qualità con storie capaci di appassionare tutti i fan del genere. Ecco i nostri suggerimenti su quali titoli non dovreste perdervi:

Manhunt - Creata da Monica Beletsky, Manhunt è una serie basata su eventi reali che annovera un cast guidato da Tobias Menzies. La storia accende i riflettori sul delitto del presidente Lincoln ma si spinge a raccontare soprattutto il periodo successivo all'omicidio. La narrazione si concentra infatti sulle sulle indagini di Edwin Stanton, segretario alla guerra e amico di Lincoln, impegnato nella caccia al killer John Wilkes Booth;

Slow Horses - Protagonisti di questa serie sono "I Ronzini", un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi la cui carriera in declino li ha spinti ai margini dell'organizzazione, tanto da essere stati raggruppati in un'apposita divisione che non brilla certo per l'importanza dei compiti assegnati. Tra un incarico insignificante e l'altro, un giorno I Ronzini si trovano coinvolti in una serie di operazioni top secret apparentemente più grandi di loro sotto la guida del loro capo Jackson Lamb, personaggio interpretato da Gary Oldman;

Come accennato in precedenza, Apple TV+ è gratis per 7 giorni approfittando della prova gratuita riservata i nuovi clienti. Una volta terminato il periodo di valutazione, il servizio ha un costo di 9,99 euro al mese con rinnovo automatico che può essere disattivato e riattivato in qualsiasi momento a discrezione del cliente.

