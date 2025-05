Serie A, Serie B e molto altro a meno di 20 €/mese con DAZN, senza vincoli

È il momento giusto per accedere a DAZN: con la nuova promozione, infatti, è possibile attivare il piano Standard con un prezzo ridotto a 19,90 euro al mese (invece di 44,99 euro al mese) per i primi 4 mesi.

L'offerta riguarda il piano mensile senza vincolo annuale ma con possibilità di disdetta in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni. Questo piano permette l'accesso completo a tutta la programmazione di DAZN.

La promozione in corso è valida fino al prossimo 5 maggio ed è attivabile tramite il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Un'offerta da cogliere al volo

Per seguire la parte finale del campionato di Serie A e di Serie B oltre che degli altri campionati trasmessi da DAZN, come il basket e la pallavolo, la soluzione giusta è puntare su DAZN Standard che permette di seguire anche il prossimo Mondiale per club che prenderà il via tra qualche settimana.

Il piano, come detto, viene normalmente proposto con un costo di 44,99 euro ma con la promozione in corso è possibile accedere al servizio con condizioni molto vantaggiose. L'offerta in corso abbatte il costo a 19,90 euro al mese per i primi 4 mesi. Si tratta, quindi, di un'occasione di risparmio notevole.

L'abbonamento è mensile, senza alcun obbligo di rinnovo. È possibile, infatti, disattivare il rinnovo mensile in qualsiasi momento, dando 30 giorni di preavviso. In questo modo, si evitando penali e non c'è alcun obbligo di continuare a usare l'abbonamento una volta che le condizioni standard del servizio inizieranno a essere applicate (quindi dopo 4 mesi).

Per sfruttare l'offerta basta seguire il link qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo ed è accessibile anche a chi ha utilizzato DAZN in passato e, in questo momento, non ha un abbonamento attivo.

