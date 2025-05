Serie A, il programma dell'ultima giornata tra lotta Champions e sfide salvezza

Il Napoli ha conquistato il titolo di Campione d'Italia, vincendo il suo quarto Scudetto grazie alla vittoria contro il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A. L'Inter, che ha battuto il Como, è seconda. La Serie A 2024/2025, però, ha ancora molto da dire. Oggi, sabato 24 maggio, sono in programma due match che non avranno impatto sulla classifica finale.

Domenica 25 maggio, alle 20:45, ci saranno ben 6 partite (tutte alle 20:45) che determineranno le squadre che parteciperanno alla Champions League, all'Europa League e alla Conference League oltre alle due squadre che retrocederanno in Serie B insieme al Monza.

Per seguire l'ultima giornata del campionato di Serie A è possibile puntare su DAZN che, come sempre, trasmetterà tutte le partite in streaming. Per i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di attivare il piano mensile senza obbligo di rinnovo (è sufficiente interrompere subito il rinnovo automatico). Per seguire le partite in streaming, quindi, basta collegarsi a DAZN.

Serie A: il programma della 38° giornata

Ecco il programma completo della 38° giornata dopo gli anticipi di venerdì che hanno permesso al Napoli di vincere lo Scudetto.

Sabato 24 maggio 2025

Bologna - Genoa – ore 18:00

Milan - Monza – ore 20:45

Domenica 25 maggio 2025 (tutte alle ore 20:45)

Atalanta - Parma

Empoli - Verona

Lazio - Lecce

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus

La situazione in classifica

Per quanto riguarda la corsa Champions, per il momento, oltre a Napoli e Inter, solo l'Atalanta è sicura della qualificazione. La Juventus è quarta con 67 punti ma dietro ci sono Roma (66) e Lazio (65) che proveranno a conquistare un posto nella competizione.

Il Bologna è già in Europa League. La Fiorentina (62) può sperare in una qualificazione ma tutto dipenderà da un passo falso della Lazio. In coda, invece, Empoli, Venezia, Lecce, Parma e Verona si giocano la salvezza.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli 82

Inter 81

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina 62

Bologna 62

Milan 60

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18

