Serie A, il programma completo del 4° turno con gli orari di tutte le partite

La Serie A torna in campo con il 4° turno di campionato e tanti spunti di riflessione, con diversi match molto interessanti in programma, fino a lunedì 14 settembre.
Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, con la possibilità di scegliere tra i piani Full e Family, che consentono l'accesso a tutto il catalogo, e MyClubPass, per seguire le partite della propria squadra del cuore.
I prezzi partono da 19,99 euro al mese, con il piano Full Mobile (visibile da smartphone e senza vincoli di permanenza), oppure da 29,99 euro al mese.
Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di DAZN, accessibile dal box qui di sotto.
Serie A, 4° turno: gli orari di tutte le partite
Il quarto turno di Serie A propone diverse sfide molto interessanti, con la promessa di un weekend ricco di emozioni, per tutti i tifosi. Il campionato ormai sta entrando nel vivo.
Ecco gli orari di tutte le partite in programma per questo weekend di Serie A:
Sabato 12 settembre
15:00 Genoa-Frosinone
18:00 Lazio-Milan
20:45 Atalanta-Cagliari
Domenica 13 settembre
15:00 Lecce-Monza
18:00 Napoli-Bologna
20:45: Sassuolo-Juventus
Lunedì 14 settembre
18:30 Como-Parma
18:30 Torino-Roma
20:45 Inter-Udinese
Come detto in precedenza, tutti i match saranno disponibili direttamente su DAZN, con la possibilità di seguire tutto il campionato.
Per seguire le partite sulla piattaforma è possibile scegliere tra i seguenti piani:
- MyClubPass, per seguire le partite della propria squadra del cuore, da 29,99 euro al mese
- Full Mobile, per un accesso completo a tutta la piattaforma da smartphone, a 19,99 euro al mese
- Full, per un accesso completo a tutta la piattaforma, da 36,99 euro al mese
- Family, per un accesso completo a tutta la piattaforma e doppia visione, da 46,99 euro al mese
Per sfruttare le offerte basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere il piano desiderato.
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