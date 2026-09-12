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Serie A, il programma completo del 4° turno con gli orari di tutte le partite

Ecco tutte le partite del 4° turno di Serie A 2026/2027, con gli orari per seguire i match in diretta streaming su DAZN.
Serie A, il programma completo del 4° turno con gli orari di tutte le partite
Ecco tutte le partite del 4° turno di Serie A 2026/2027, con gli orari per seguire i match in diretta streaming su DAZN.
Davide Raia
Pubblicato il 12 set 2026
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La Serie A torna in campo con il 4° turno di campionato e tanti spunti di riflessione, con diversi match molto interessanti in programma, fino a lunedì 14 settembre. 

Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, con la possibilità di scegliere tra i piani Full e Family, che consentono l'accesso a tutto il catalogo, e MyClubPass, per seguire le partite della propria squadra del cuore.

I prezzi partono da 19,99 euro al mese, con il piano Full Mobile (visibile da smartphone e senza vincoli di permanenza), oppure da 29,99 euro al mese.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di DAZN,  accessibile dal box qui di sotto.

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Serie A, 4° turno: gli orari di tutte le partite

Il quarto turno di Serie A propone diverse sfide molto interessanti, con la promessa di un weekend ricco di emozioni, per tutti i tifosi. Il campionato ormai sta entrando nel vivo.

Ecco gli orari di tutte le partite in programma per questo weekend di Serie A:

Sabato 12 settembre

15:00 Genoa-Frosinone
18:00 Lazio-Milan
20:45 Atalanta-Cagliari

Domenica 13 settembre

15:00 Lecce-Monza
18:00 Napoli-Bologna
20:45: Sassuolo-Juventus

Lunedì 14 settembre

18:30 Como-Parma
18:30 Torino-Roma
20:45 Inter-Udinese

Come detto in precedenza, tutti i match saranno disponibili direttamente su DAZN, con la possibilità di seguire tutto il campionato.

Per seguire le partite sulla piattaforma è possibile scegliere tra i seguenti piani:

  • MyClubPass, per seguire le partite della propria squadra del cuore, da 29,99 euro al mese
  • Full Mobile, per un accesso completo a tutta la piattaforma da smartphone, a 19,99 euro al mese
  • Full, per un accesso completo a tutta la piattaforma, da 36,99 euro al mese
  • Family, per un accesso completo a tutta la piattaforma e doppia visione, da 46,99 euro al mese

Per sfruttare le offerte basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere il piano desiderato.

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