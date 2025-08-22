Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Serie A e Serie B al via: ecco quanto costa guardare tutte le partite su DAZN
I piani e i relativi prezzi del calcio su DAZN: ecco quanto costa vedere quest'anno la Serie A e la Serie B (stagione 2025-26).
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 ago 2025
La Serie A e la Serie B stanno per iniziare. Venerdì (oggi, ndr) sarà la volta del campionato cadetto, con l'anticipo tra Pescara e Cesena. Sabato prenderà invece il via la massima divisione del campionato italiano di calcio, con la bellezza di quattro anticipi, che vedranno impegnato anche il Napoli campione d'Italia sul campo del Sassuolo.

Anche quest'anno per vedere tutte le partite di Serie A e Serie B occorre avere un abbonamento a DAZN, la piattaforma streaming che si è assicurata i diritti della massima divisione fino al 2029. Di seguito vedremo quanto costa guardare tutti gli incontri della stagione 2025-26.

dazn piano goal

Tutta la Serie A con i piani Full e Family

Per vedere tutta la Serie A 2025-26 occorre attivare il piano Full o Family di DAZN, che contengono l'offerta completa della piattaforma streaming. L'unica differenza è che il primo permette di guardare gli eventi su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete Internet, mentre il secondo consente di vedere i contenuti DAZN su due dispositivi in contemporanea connessi a due diverse reti. Insieme alla Serie A, i piani Full e Family permettono di vedere anche tutta la Serie B.

Questi i prezzi per la nuova stagione.

DAZN Full

  • piano annuale in un'unica soluzione: 359 euro, l'equivalente di 29,92 euro al mese
  • piano annuale in 12 rate: 34,99 euro al mese per 12 mesi, con vincolo di permanenza di un anno
  • piano mensile: 44,99 euro al mese, con la possibilità di disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni

DAZN Family

  • piano annuale in un'unica soluzione: 599 euro, l'equivalente di 49,92 euro al mese
  • piano annuale in 12 rate: 59,99 euro al mese per 12 mesi, con vincolo di permanenza di un anno
  • piano mensile: 69,99 euro al mese, con la possibilità di disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni

L'ultima novità è il MyClub Pass, l'abbonamento pensato per i tifosi che vogliono seguire soltanto la loro squadra del cuore che gioca nel campionato di Serie A. Di seguito i prezzi.

DAZN MyClub Pass

  • piano annuale in un'unica soluzione: 329 euro, l'equivalente di 27,42 euro al mese
  • piano annuale in 12 rate: 29,99 euro al mese per 12 mesi, con vincolo di permanenza di un anno

La Serie B anche con il piano Goal

Se invece ci si vuole concentrare soltanto sulla Serie B, l'alternativa ai piani Full e Family è il piano Goal, che include tutte le partite del torneo cadetto, tre partite di Serie A Enilive a turno, tutta la LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Serie A Women. Ecco i prezzi.

DAZN Goal

  • piano annuale con pagamento in un'unica soluzione: 129 euro, l'equivalente di 10,75 euro
  • piano annuale in 12 rate: 13,99 euro al mese, con permanenza di 12 mesi
  • piano mensile: 19,99 euro, con la possibilità di disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni
