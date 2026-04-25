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Serie A, 34^ giornata: gli orari delle partite e i telecronisti DAZN

Il programma completo della 34^ giornata di Serie A 2025-2026 in diretta streaming sulla piattaforma DAZN.
Serie A, 34^ giornata: gli orari delle partite e i telecronisti DAZN
Il programma completo della 34^ giornata di Serie A 2025-2026 in diretta streaming sulla piattaforma DAZN.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 apr 2026
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Nel weekend appena iniziato andrà in scena la 34^ giornata di Serie A. Dopo l'anticipo di venerdì tra Napoli e Cremonese, riflettori accesi sulle partite di questo sabato, tra cui Bologna-Roma, ultimo treno con vista Champions per la squadra di Gian Piero Gasperini; nel pomeriggio di domenica a Genova punti pesanti in palio tra i padroni di casa del Grifone e il Como, quindi il big match di San Siro tra Milan e Juventus; lunedì chiudono il turno di campionato Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese.

Tutte le partite di Serie A e tutte le 104 partite dei prossimi Mondiali di calcio sono visibili con il piano Full di DAZN, disponibile a 46,99 euro al mese senza vincoli o a 36,99 euro al mese con vincolo di dodici mesi. Il pacchetto include anche tutta la Serie B, Eurosport 1 ed Eurosport 2, tutta la Liga spagnola e la Copa del Rey, la FA Cup, il meglio della Liga Portugal Betclic e della Jupiler Pro League, tutta la Serie A Women, tutti i match di Australian Open e Roland Garros, una selezione di partite di NFL, il meglio del ciclismo, gli eventi UFC, il PGA Tour, la SuperLega, la Serie A1 Tigotà e la CEV di volley, più tutte le partite della Kings League Italia.

Pagina piani DAZN

Il programma completo della 34^ giornata di Serie A su DAZN

Venerdì 24 aprile

  • 20:45 Napoli-Cremonese: in telecronaca Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Sabato 25 aprile

  • 15:00 Parma-Pisa: in telecronaca Luca Farin
  • 18:00 Bologna-Roma: in telecronaca Andrea Maritozzi e Dario Marcolin
  • 20:45 Verona-Lecce: in telecronaca Edoardo Testoni e Alessandro Budel

Domenica 26 aprile

  • 12:30 Fiorentina-Sassuolo: in telecronaca Alberto Santi
  • 15:00 Genoa-Como: in telecronaca Dario Mastroianni
  • 18:00 Torino-Inter: in telecronaca Riccardo Mancini
  • 20:45 Milan-Juventus: in telecronaca Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Lunedì 27 aprile

  • 18:30 Cagliari-Atalanta: in telecronaca Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel
  • 20:45 Lazio-Udinese: in telecronaca Ricky Buscaglia e Cristian Brocchi
Pagina piani DAZN

https://youtu.be/gRSEEUXNydA?si=Ht_7zPOIs6GPY6zG

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