Serie A, 34^ giornata: gli orari delle partite e i telecronisti DAZN

Nel weekend appena iniziato andrà in scena la 34^ giornata di Serie A. Dopo l'anticipo di venerdì tra Napoli e Cremonese, riflettori accesi sulle partite di questo sabato, tra cui Bologna-Roma, ultimo treno con vista Champions per la squadra di Gian Piero Gasperini; nel pomeriggio di domenica a Genova punti pesanti in palio tra i padroni di casa del Grifone e il Como, quindi il big match di San Siro tra Milan e Juventus; lunedì chiudono il turno di campionato Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese.

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Il programma completo della 34^ giornata di Serie A su DAZN

Venerdì 24 aprile

20:45 Napoli-Cremonese: in telecronaca Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Sabato 25 aprile

15:00 Parma-Pisa: in telecronaca Luca Farin

18:00 Bologna-Roma: in telecronaca Andrea Maritozzi e Dario Marcolin

20:45 Verona-Lecce: in telecronaca Edoardo Testoni e Alessandro Budel

Domenica 26 aprile

12:30 Fiorentina-Sassuolo: in telecronaca Alberto Santi

15:00 Genoa-Como: in telecronaca Dario Mastroianni

18:00 Torino-Inter: in telecronaca Riccardo Mancini

20:45 Milan-Juventus: in telecronaca Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Lunedì 27 aprile

18:30 Cagliari-Atalanta: in telecronaca Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel

20:45 Lazio-Udinese: in telecronaca Ricky Buscaglia e Cristian Brocchi

https://youtu.be/gRSEEUXNydA?si=Ht_7zPOIs6GPY6zG

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