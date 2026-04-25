Serie A, 34^ giornata: gli orari delle partite e i telecronisti DAZN

Nel weekend appena iniziato andrà in scena la 34^ giornata di Serie A. Dopo l'anticipo di venerdì tra Napoli e Cremonese, riflettori accesi sulle partite di questo sabato, tra cui Bologna-Roma, ultimo treno con vista Champions per la squadra di Gian Piero Gasperini; nel pomeriggio di domenica a Genova punti pesanti in palio tra i padroni di casa del Grifone e il Como, quindi il big match di San Siro tra Milan e Juventus; lunedì chiudono il turno di campionato Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese.
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Il programma completo della 34^ giornata di Serie A su DAZN
Venerdì 24 aprile
- 20:45 Napoli-Cremonese: in telecronaca Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini
Sabato 25 aprile
- 15:00 Parma-Pisa: in telecronaca Luca Farin
- 18:00 Bologna-Roma: in telecronaca Andrea Maritozzi e Dario Marcolin
- 20:45 Verona-Lecce: in telecronaca Edoardo Testoni e Alessandro Budel
Domenica 26 aprile
- 12:30 Fiorentina-Sassuolo: in telecronaca Alberto Santi
- 15:00 Genoa-Como: in telecronaca Dario Mastroianni
- 18:00 Torino-Inter: in telecronaca Riccardo Mancini
- 20:45 Milan-Juventus: in telecronaca Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni
Lunedì 27 aprile
- 18:30 Cagliari-Atalanta: in telecronaca Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel
- 20:45 Lazio-Udinese: in telecronaca Ricky Buscaglia e Cristian Brocchi
https://youtu.be/gRSEEUXNydA?si=Ht_7zPOIs6GPY6zG
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