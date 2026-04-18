Serie A, 33^ giornata: la programmazione completa di DAZN

La 33^ giornata di Serie A è iniziata con i due anticipi di venerdì 17 aprile: nel pomeriggio il Como ha perso sul campo del Sassuolo con il risultato finale di 2-1, mentre in serata l’Inter ha strapazzato il Cagliari col punteggio di 3-0 compiendo così un altro passo verso lo scudetto. Il turno di campionato proseguirà oggi, sabato 18 aprile, con altri tre incontri: ad aprire le danze sarà il match tra Udinese e Parma, quindi sarà la volta di Napoli-Lazio, mentre alle 20:45 la Roma di Gasperini ospiterà l’Atalanta in un match di vitale importanza per la corsa Champions.
Domenica si disputeranno quattro partite: si inizierà con il lunch match tra Cremonese e Torino, nel primo pomeriggio ci si sposterà in Veneto per la sfida Verona-Milan, dopodiché i riflettori si accenderanno su Pisa e Genoa, mentre il posticipo sarà l’atteso Juventus-Bologna. A chiudere il programma, infine, lo scontro salvezza tra Lecce e Fiorentina, con i viola che di fatto hanno in mano il match point per chiudere qualsiasi discorso.
Tutti gli incontri della 33^ giornata saranno visibili in diretta su DAZN per gli utenti che vantano la sottoscrizione al piano Full, disponibile a 36,99 euro al mese per 12 mesi o 46,99 euro al mese senza vincoli.
Il programma della 33^ giornata di Serie A su DAZN
Venerdì 17 aprile
- 18:30 Sassuolo-Como: in telecronaca Luca Farina e Alessandro Budel
- 20:45 Inter-Cagliari: in telecronaca Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni
Sabato 18 aprile
- 15:00 Udinese-Parma: in telecronaca Riccardo Mancini
- 18:00 Napoli-Lazio: in telecronaca Andrea Marinozzi e Antonio Di Gennaro
- 20:45 Roma-Atalanta: in telecronaca Edoardo Testoni e Dario Marcolin
Domenica 19 aprile
- 12:30 Cremonese-Torino: in telecronaca Luca Santi e Alessandro Budel
- 15:00 Verona-Milan: in telecronaca Dario Mastroianni e Cristian Brocchi
- 18:00 Pisa-Genoa: in telecronaca Gabriele Giustiniani
- 20:45 Juventus-Bologna: in telecronaca Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini
Lunedì 20 aprile
- 20:45 Lecce-Fiorentina: in telecronaca Riccardo Mancini e Fabio Bazzani
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