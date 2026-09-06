Serie A, 3^ giornata: orari e telecronisti DAZN delle partite del 6 e 7 settembre

Domenica 6 e lunedì 7 settembre sono in programma le rimanenti sei partite della terza giornata di Serie A. Il match più atteso è Juventus-Milan, in programma nella serata di domenica all’Allianz Stadium di Torino: il nuovo tecnico dei rossoneri Ruben Amorim è alla ricerca della terza vittoria consecutiva, dopo lo scoppiettante inizio di stagione che ha visto la squadra rossonera conquistare l’intera posta in palio contro Torino e Venezia; due le vittorie anche della Juventus di Luciano Spalletti, che per la sfida di questa sera non potrà fare affidamento sull’infortunato Yildiz, eletto dal tecnico bianconero come il giocatore più forte del nostro campionato.

Il piano più economico per vedere tutte le partite di Serie A della stagione 2026-2027 è Full Mobile, disponibile a 19,99 euro al mese senza vincoli. Si tratta del nuovo abbonamento presentato da DAZN per la nuova stagione, che prevede la visione esclusivamente da smartphone (non sono accettati né tablet né computer, vietato anche il mirroring).

Di seguito gli orari delle partite e i rispettivi telecronisti DAZN.

Domenica 6 settembre

15:00 Parma-Monza: telecronaca a cura di Luca Farina

15:00 Frosinone-Venezia: telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani

18:00 Bologna-Sassuolo: telecronaca a cura di Alberto Santi e commento tecnico di Cristian Brocchi

20:45: Juventus-Milan: telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Lunedì 7 settembre

18:30 Cagliari-Lecce: telecronaca a cura di Alessandro Iori e commento tecnico di Alessandro Budel

20:45 Udinese-Lazio: telecronaca a cura di Dario Mastroianni e commento tecnico di Dario Marcolin

La prossima giornata del campionato di Serie A è in programma il prossimo weekend, con l’anticipo del venerdì tra Venezia e Fiorentina e tre posticipi al lunedì, con la chiusura affidata a Inter e Udinese.

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