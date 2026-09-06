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Serie A, 3^ giornata: orari e telecronisti DAZN delle partite del 6 e 7 settembre

Il programma completo delle partite di domenica 6 e lunedì 7 settembre sulla piattaforma streaming DAZN: tutto quello che c'è da sapere.
Serie A, 3^ giornata: orari e telecronisti DAZN delle partite del 6 e 7 settembre
Il programma completo delle partite di domenica 6 e lunedì 7 settembre sulla piattaforma streaming DAZN: tutto quello che c'è da sapere.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 set 2026
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Domenica 6 e lunedì 7 settembre sono in programma le rimanenti sei partite della terza giornata di Serie A. Il match più atteso è Juventus-Milan, in programma nella serata di domenica all’Allianz Stadium di Torino: il nuovo tecnico dei rossoneri Ruben Amorim è alla ricerca della terza vittoria consecutiva, dopo lo scoppiettante inizio di stagione che ha visto la squadra rossonera conquistare l’intera posta in palio contro Torino e Venezia; due le vittorie anche della Juventus di Luciano Spalletti, che per la sfida di questa sera non potrà fare affidamento sull’infortunato Yildiz, eletto dal tecnico bianconero come il giocatore più forte del nostro campionato.

Il piano più economico per vedere tutte le partite di Serie A della stagione 2026-2027 è Full Mobile, disponibile a 19,99 euro al mese senza vincoli. Si tratta del nuovo abbonamento presentato da DAZN per la nuova stagione, che prevede la visione esclusivamente da smartphone (non sono accettati né tablet né computer, vietato anche il mirroring).

Pagina piani DAZN

Di seguito gli orari delle partite e i rispettivi telecronisti DAZN.

Domenica 6 settembre

  • 15:00 Parma-Monza: telecronaca a cura di Luca Farina
  • 15:00 Frosinone-Venezia: telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani
  • 18:00 Bologna-Sassuolo: telecronaca a cura di Alberto Santi e commento tecnico di Cristian Brocchi
  • 20:45: Juventus-Milan: telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Lunedì 7 settembre

  • 18:30 Cagliari-Lecce: telecronaca a cura di Alessandro Iori e commento tecnico di Alessandro Budel
  • 20:45 Udinese-Lazio: telecronaca a cura di Dario Mastroianni e commento tecnico di Dario Marcolin

La prossima giornata del campionato di Serie A è in programma il prossimo weekend, con l’anticipo del venerdì tra Venezia e Fiorentina e tre posticipi al lunedì, con la chiusura affidata a Inter e Udinese.

Pagina piani DAZN

https://www.youtube.com/watch?v=LU8FwOHl1_8&pp=ygUMc2VyaWUgYSBkYXpu

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