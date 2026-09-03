Serie A, 3^ giornata: Inter-Napoli e Juventus-Milan in esclusiva su DAZN

Tra venerdì 4 e lunedì 7 settembre si giocheranno le partite della terza giornata di Serie A, stagione 2026-2027. Due gli incontri di cartello: Inter-Napoli e Juventus-Milan, entrambi visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Chi vorrà dunque vedere una o tutte e due le partite dovrà necessariamente avere attivo un piano che includa le partite di Serie A.

A tal proposito, da quest’anno DAZN ha introdotto il piano Full Mobile, che consente di vedere l’intera programmazione sportiva di DAZN esclusivamente da smartphone al prezzo di 19,99 euro al mese. Il piano in questione prevede un abbonamento mensile senza vincoli.

Se invece la visione sul televisore è imprescindibile, i piani di riferimento sono DAZN Full e DAZN Full Family, rispettivamente a 36,99 euro al mese e 61,99 euro al mese per 12 mesi (abbonamento annuale). Per risparmiare si può optare per il pagamento anticipato in un’unica soluzione: rispettivamente 379 euro (pari a 31,58 euro al mese) e 619 euro (pari a 51,58 euro al mese).

Un’altra possibilità è sottoscrivere il piano Full o Full Family mensile, che dà dunque la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso senza alcun pagamento ricorrente. In questo caso i prezzi sono rispettivamente di 46,99 euro al mese e 71,99 euro al mese.

Tra DAZN Full e DAZN Full Family vi è una differenza sostanziale: il primo consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi su due dispositivi, a patto che siano connessi alla stessa rete Internet della propria abitazione; il secondo, invece, permette di guardare gli eventi live su due dispositivi anche se sono collegati a reti Internet differenti, a patto comunque che vivano nel medesimo nucleo domestico.

https://youtu.be/YMidGXm9zw8?si=h5wkjrIn0mkLjl1G

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.