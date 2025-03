Serie A, 29^ giornata: gli orari delle partite e dove vederle

Tra venerdì 14 e domenica 16 marzo si gioca la 29^ giornata di Serie A. Al comando della classifica c'è l'Inter, che dopo il successo in rimonta sul Monza conserva un punto di vantaggio sul Napoli. Al terzo posto l'Atalanta, che insegue a tre lunghezze, mentre quando mancano dieci giornate dal termine sembra tagliata definitivamente fuori dai giochi la Juventus, quarta con nove punti da recuperare.

La partita di cartello del 29° turno di campionato è Atalanta-Inter, che sarà trasmesso gratis su DAZN per tutti coloro che si registreranno gratuitamente sulla piattaforma streaming con il proprio indirizzo e-mail. Da non perdere nemmeno il big match del Franchi tra Fiorentina e Juventus, così come la sfida con vista sull'Europa tra Bologna e Lazio domenica pomeriggio.

Il calendario della 29^ giornata di Serie A

Ecco dunque il programma completo della 29^ giornata del campionato di Serie A.

Venerdì 14 marzo

20.45 Genoa-Lecce su DAZN e Sky Sport Calcio (abbonamento DAZN Standard, DAZN Goal Pass, Sky Sport)

Sabato 15 marzo

15.00 Monza-Parma su DAZN (abbonamento DAZN Standard)

15.00 Udinese-Verona su DAZN (abbonamento DAZN Standard)

18.00 Milan-Como su DAZN (abbonamento DAZN Standard)

20.45 Torino-Empoli su DAZN e Sky Sport Calcio (abbonamento DAZN Standard, DAZN Goal Pass, Sky Sport)

Domenica 16 marzo

12.30 Venezia-Napoli su DAZN (abbonamento DAZN Standard)

15:00 Bologna-Lazio su DAZN (abbonamento DAZN Standard)

15.00 Roma-Cagliari su DAZN (abbonamento DAZN Standard)

18.00 Fiorentina-Juventus su DAZN e Sky Sport Calcio (abbonamento DAZN Standard, DAZN Goal Pass, Sky Sport)

20.45 Atalanta-Inter (gratis su DAZN)

Fino alla stagione 2028/29 tutte le partite di Serie A saranno visibili con l'abbonamento DAZN Standard. Al momento il piano che include l'intera programmazione sportiva di DAZN costa 34,99 euro al mese per 12 mesi, oppure 44,99 euro al mese scegliendo l'abbonamento mensile senza vincoli. In alternativa vi è il nuovo abbonamento Goal Pass, grazie al quale è possibile vedere tre partite a turno di Serie A (questa settimana Genoa-Lecce, Torino-Empoli e Fiorentina-Juventus): il prezzo parte da 13,99 euro al mese.

