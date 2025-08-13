Serie A 2025/2026: quando inizia e dove vedere tutte le partite

La Serie A 2025/2026 prenderà il via il prossimo 23 agosto. Anche per questa stagione, il campionato sarà trasmesso da DAZN che ha l'esclusiva di 7 partite per turno e la co-esclusiva di 3 partite per turno.

Per vedere tutte le partite di Serie A (e di SerieB) è sufficiente attivare il piano Full oppure il piano Family di DAZN. L'attivazione può avvenire direttamente tramite il sito di DAZN, accessibile qui di sotto.

Scegliendo il piano annuale è possibile ridurre la spesa a meno di 30 euro al mese.

Quanto costa la Serie A su DAZN?

Il piano Full di DAZN è disponibile in tre versioni:

mensile senza vincoli con un costo di 44,99 euro al mese (con disdetta con 30 giorni di preavviso)

con un costo di (con disdetta con 30 giorni di preavviso) annuale con pagamento mensile con un costo di 34,99 euro al mese

con un costo di annuale con pagamento in un'unica soluzione (ma si può pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna) a 359 euro, pari a 29,92 euro al mese per 12 mesi e con un risparmio complessivo di 180 euro in un anno rispetto al piano mensile

C'è poi la versione Family di DAZN. In questo caso, le opzioni sono:

mensile senza vincoli con un costo di 69,99 euro al mese (con disdetta con 30 giorni di preavviso)

con un costo di (con disdetta con 30 giorni di preavviso) annuale con pagamento mensile con un costo di 59,99 euro al mese

con un costo di annuale con pagamento in un'unica soluzione (ma si può pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna) a 599 euro, pari a 49,91 euro al mese per 12 mesi e con un risparmio complessivo di 180 euro in un anno rispetto al piano mensile

Per scegliere e attivare una delle versioni di DAZN basta seguire il link qui di sotto. L'attivazione consente l'accesso immediato a tutti i contenuti inclusi nell'abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.