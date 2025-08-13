Serie A 2025/2026: quando inizia e dove vedere tutte le partite

La Serie A 2025/2026 prenderà il via il prossimo 23 agosto. Anche per questa stagione, il campionato sarà trasmesso da DAZN che ha l'esclusiva di 7 partite per turno e la co-esclusiva di 3 partite per turno.
Per vedere tutte le partite di Serie A (e di SerieB) è sufficiente attivare il piano Full oppure il piano Family di DAZN. L'attivazione può avvenire direttamente tramite il sito di DAZN, accessibile qui di sotto.
Scegliendo il piano annuale è possibile ridurre la spesa a meno di 30 euro al mese.
Quanto costa la Serie A su DAZN?
Il piano Full di DAZN è disponibile in tre versioni:
- mensile senza vincoli con un costo di 44,99 euro al mese (con disdetta con 30 giorni di preavviso)
- annuale con pagamento mensile con un costo di 34,99 euro al mese
- annuale con pagamento in un'unica soluzione (ma si può pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna) a 359 euro, pari a 29,92 euro al mese per 12 mesi e con un risparmio complessivo di 180 euro in un anno rispetto al piano mensile
C'è poi la versione Family di DAZN. In questo caso, le opzioni sono:
- mensile senza vincoli con un costo di 69,99 euro al mese (con disdetta con 30 giorni di preavviso)
- annuale con pagamento mensile con un costo di 59,99 euro al mese
- annuale con pagamento in un'unica soluzione (ma si può pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna) a 599 euro, pari a 49,91 euro al mese per 12 mesi e con un risparmio complessivo di 180 euro in un anno rispetto al piano mensile
Per scegliere e attivare una delle versioni di DAZN basta seguire il link qui di sotto. L'attivazione consente l'accesso immediato a tutti i contenuti inclusi nell'abbonamento.