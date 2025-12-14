Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Serie A, 15^ giornata: ecco il programma su DAZN per il 14 e 15 dicembre

Federico Pisanu
Pubblicato il 14 dic 2025
La 15^ giornata di Serie A prosegue oggi, domenica 14, e domani, lunedì 15 dicembre con le restanti sei partite. Il lunch match di questa domenica si disputerà a San Siro, dove la capolista Milan ospiterà il Sassuolo. L’altra prima della classe, il Napoli, scenderà in campo alle 15:00 in trasferta a Udine. Nel tardo pomeriggio riflettori accesi a Marassi, dove l’Inter farà visita ai padroni di casa allenati da De Rossi, mentre di sera il Dall’Ara ospiterà il big match tra Bologna e Juventus. A chiudere la quindicesima giornata sarà infine il posticipo di lunedì Roma-Como.

Come ormai da tradizione, tutte le partite di Serie A saranno visibili in diretta sulla piattaforma DAZN. Questi i piani attualmente disponibili:

  • Family (da 59,99 euro al mese): accesso all’intera programmazione DAZN su due reti domestiche in contemporanea
  • Full (da 34,99 euro al mese): accesso all’intera programmazione DAZN su una rete domestica in contemporanea
  • MyClubPass (da 29,99 euro al mese): accesso a tutte le partite della propria squadra del cuore
  • Pass Giornata (19,99 euro una tantum): accesso a tutti gli incontri di una singola giornata
  • Goal (da 13,99 euro al mese): accesso al calcio nazionale e internazionale (3 partite a turno di Serie A)
  • Sports (da 11,99 euro al mese): accesso a tutti i contenuti sportivi di DAZN extra calcio
Pagina piani DAZN

Orari e telecronisti DAZN delle partite di domenica 14 e lunedì 15 dicembre

Domenica 14 dicembre

  • 12:30 Milan-Sassuolo: telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin
  • 15:00 Fiorentina-Hellas Verona: telecronaca di Alberto Santi
  • 15:00 Udinese-Napoli: telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Fabio Bazzani
  • 18:00 Genoa-Inter: telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini
  • 20:45 Bologna-Juventus: telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Lunedì 15 dicembre

  • 20:45 Roma-Como: telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro

Il big match di domenica sera riceverà un’ampia copertura grazie a Fuoriclasse, la trasmissione condotta da Diletta Leotta. Per l’occasione, interverranno in studio Luca Toni, Cristian Brocchi e Ciro Ferrara.

L’altro appuntamento di rilievo è 4-2-3-1, che questa settimana precederà il posticipo serale di lunedì tra Roma e Como. In studio saranno presenti Dario Mastroianni, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Alessandro Matri.

Pagina piani DAZN

https://youtu.be/DX3T76JVjbw?si=LhelHlDwNgmGcxND

