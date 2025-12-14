Serie A, 15^ giornata: ecco il programma su DAZN per il 14 e 15 dicembre

La 15^ giornata di Serie A prosegue oggi, domenica 14, e domani, lunedì 15 dicembre con le restanti sei partite. Il lunch match di questa domenica si disputerà a San Siro, dove la capolista Milan ospiterà il Sassuolo. L’altra prima della classe, il Napoli, scenderà in campo alle 15:00 in trasferta a Udine. Nel tardo pomeriggio riflettori accesi a Marassi, dove l’Inter farà visita ai padroni di casa allenati da De Rossi, mentre di sera il Dall’Ara ospiterà il big match tra Bologna e Juventus. A chiudere la quindicesima giornata sarà infine il posticipo di lunedì Roma-Como.
Come ormai da tradizione, tutte le partite di Serie A saranno visibili in diretta sulla piattaforma DAZN. Questi i piani attualmente disponibili:
- Family (da 59,99 euro al mese): accesso all’intera programmazione DAZN su due reti domestiche in contemporanea
- Full (da 34,99 euro al mese): accesso all’intera programmazione DAZN su una rete domestica in contemporanea
- MyClubPass (da 29,99 euro al mese): accesso a tutte le partite della propria squadra del cuore
- Pass Giornata (19,99 euro una tantum): accesso a tutti gli incontri di una singola giornata
- Goal (da 13,99 euro al mese): accesso al calcio nazionale e internazionale (3 partite a turno di Serie A)
- Sports (da 11,99 euro al mese): accesso a tutti i contenuti sportivi di DAZN extra calcio
Orari e telecronisti DAZN delle partite di domenica 14 e lunedì 15 dicembre
Domenica 14 dicembre
- 12:30 Milan-Sassuolo: telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin
- 15:00 Fiorentina-Hellas Verona: telecronaca di Alberto Santi
- 15:00 Udinese-Napoli: telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Fabio Bazzani
- 18:00 Genoa-Inter: telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini
- 20:45 Bologna-Juventus: telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni
Lunedì 15 dicembre
- 20:45 Roma-Como: telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro
Il big match di domenica sera riceverà un’ampia copertura grazie a Fuoriclasse, la trasmissione condotta da Diletta Leotta. Per l’occasione, interverranno in studio Luca Toni, Cristian Brocchi e Ciro Ferrara.
L’altro appuntamento di rilievo è 4-2-3-1, che questa settimana precederà il posticipo serale di lunedì tra Roma e Como. In studio saranno presenti Dario Mastroianni, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Alessandro Matri.
