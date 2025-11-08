Serie A, 11° giornata: dove vedere le partite di oggi e domani

Prima della sosta per l'ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026, oggi e domani va in scena l'11° giornata della Serie A 2025-26. In realtà già ieri sera c'è stato un antipasto, con la vittoria del Pisa per 1-0 ai danni della Cremonese. Oggi invece ci saranno già delle portate principali, con un match che spicca su tutti: il derby della mole Juventus-Torino.

Ma non sarà certo l'unica partita interessante: tanti spunti nelle sfide di sabato e domenica. Tutte potranno essere viste sul sito ufficiale di DAZN, la piattaforma di streaming che anche quest'anno si è aggiudicata i diritti su tutte le partite di Serie A.

Il programma delle partite 11° giornata Serie A di oggi e domani

Dopo Pisa-Cremonese 1-0, con gol vittoria firmato Idrissa Touré, l'11° giornata di Serie A prosegue con un weekend ricchissimo.

Sabato 8 novembre

Como-Cagliari (15:00);

Lecce-Verona (15:00);

Juventus-Torino (18:00);

Parma-Milan (20:45).

Domenica 9 novembre

Atalanta-Sassuolo (12:30);

Genoa-Fiorentina (15:00);

Bologna-Napoli (15:00);

Roma-Udinese (18:00);

Inter-Lazio (20:45).

DAZN mette a disposizione dei suoi utenti piani che vanno incontro alle esigenze più diverse. Si va dal MyClubPass per seguire la propria squadra del cuore e vedere gli highlights di tutte le partite a 29,99€ al mese, al Full che permette l'accesso a tutta la programmazione, al prezzo di 34,99€ al mese.

Per approfittarne e vedere le partite dell'11° giornata di Serie A basta andare sul sito di DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.