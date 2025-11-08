Serie A, 11° giornata: dove vedere le partite di oggi e domani

Prima della sosta per l'ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026, oggi e domani va in scena l'11° giornata della Serie A 2025-26. In realtà già ieri sera c'è stato un antipasto, con la vittoria del Pisa per 1-0 ai danni della Cremonese. Oggi invece ci saranno già delle portate principali, con un match che spicca su tutti: il derby della mole Juventus-Torino.
Ma non sarà certo l'unica partita interessante: tanti spunti nelle sfide di sabato e domenica. Tutte potranno essere viste sul sito ufficiale di DAZN, la piattaforma di streaming che anche quest'anno si è aggiudicata i diritti su tutte le partite di Serie A.
Il programma delle partite 11° giornata Serie A di oggi e domani
Dopo Pisa-Cremonese 1-0, con gol vittoria firmato Idrissa Touré, l'11° giornata di Serie A prosegue con un weekend ricchissimo.
Sabato 8 novembre
- Como-Cagliari (15:00);
- Lecce-Verona (15:00);
- Juventus-Torino (18:00);
- Parma-Milan (20:45).
Domenica 9 novembre
- Atalanta-Sassuolo (12:30);
- Genoa-Fiorentina (15:00);
- Bologna-Napoli (15:00);
- Roma-Udinese (18:00);
- Inter-Lazio (20:45).
