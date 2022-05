SEO: quanto contano il numero di parole e la keyword density?

Google ha recentemente deciso di lanciare la sua prima certificazione SEO ufficiale approvato dall'Associazione americana delle agenzie pubblicitarie e dall'AAF (American Advertising Federation).

L'obbiettivo è quello di aiutare le persone in cerca di lavoro, e le aziende che ricercano professionisti del settore, ad acquisire le competenze necessarie per realizzare business online di successo. Ma quali argomenti vengono trattati durante il percorso di certificazione?

Tra le principali raccomandazioni legate alla SEO vi sarebbero anche indicazioni relative alla lunghezza minima dei contenuti e alla densità delle parole chiave (keyword density), due fattori di ranking che nel corso del tempo hanno finito per essere sottovalutati se non considerati addirittura inutili.

Nello specifico delle buone pratiche suggerite per l'ottimizzazione si sarebbe fatto riferimento ad una lunghezza di almeno 300 parole per i testi di una pagina Web e una keyword density non superiore al 2%.

Nel materiale del corso si sarebbe parlato anche della necessità di produrre un elevato volume di contenuti di alta qualità per facilitare il posizionamento nella SERP (Search Engine Results Page).

Nello stesso modo la densità delle parole chiave dovrebbe essere mantenuta al di sotto del 2%, quindi dato il testo di una pagina Web la quantità di keyword target presenti dovrebbe essere uguale o inferiore al 2% del numero delle parole nel suo complesso.

Tali raccomandazioni, successivamente rimosse, non sarebbero state accolte nello stesso modo da tutti gli esponenti di Google, a cominciare da Danny Sullivan della search division di Mountain View secondo cui le indicazioni relative al numero di parole e alla densità delle parole chiave potrebbero essere ignorate.

I'm not on the team that produced that, nor are they part of the Search team. As someone from the Search team, we don't recommend any limiits or "density" or anything like that. This can be ignored; I'll pass it on. Our advice from Search is here. https://t.co/zjvjWismrV

— Danny Sullivan (@dannysullivan) May 9, 2022