Senza fili, senza problemi, e verticale: OFFERTISSIMA per il mouse Anker

I mouse verticali sono tra gli accessori più comodi e particolari in circolazione, e nonostante non se ne vedano molti in giro, si stanno pian piano facendo strada nel mondo del PC. Comodi e decisamente particolari, puoi saggiarne la qualità grazie all'offerta di oggi: il mouse verticale senza fili Anker su Amazon.

Un prodotto talmente particolare a un prezzo così basso è difficile trovarlo, infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il Mouse verticale Wireless di Anker a soli 17,99€, con uno sconto del 31% sul prezzo di listino!

Mouse Anker: verticale in tutti i sensi!

Di che prodotto ti stiamo parlando? Un mouse dal design ergonomico, sviluppato scientificamente per incoraggiare una sana posizione del polso e del braccio, chiamata a "stretta di mano" che permette un movimento più confortevole ed un minore sforzo. Anche le prestazioni sono ottime, con una risoluzione ottica a 800/1200/1600 DPI e una maggiore sensibilità rispetto ai mouse ottici standard.

Le dimensioni del mouse sono 120 x 62.8 x 74.8 mm, il peso di 90 gr, e può funzionare fino a una distanza di 10m dal ricevitore (piccolo ed incluso nel pacchetto). Oltre al Mouse wireless verticale di Anker e il ricevitore USB 2.4G, avrai dalla tua parte per venirti in aiuto anche un manuale di istruzioni, e una ancora più gradita garanzia di 18 mesi.

