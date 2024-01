Senza commissioni per sempre: è Carta YOU, che puoi richiedere in 2 minuti

Liberati dalle commissioni annuali con Carta YOU di Advanzia Bank, un must per desidera una carta di credito senza alcuna tassa annuale né mensile ricorrente. Un risparmio tangibile, che ti permette di gestire il tuo denaro senza sorprese spiacevoli.

I vantaggi esclusivi di Carta YOU

Ma quali sono gli altri vantaggi di Carta YOU? Tra i principali, segnaliamo i prelievi gratuiti da più di un milione di sportelli in tutto il mondo e la possibilità di fare acquisti senza alcuna commissione in oltre 36 milioni di punti di accettazione, anche all'estero.

Per chi viaggia spesso per lavoro (o anche per piacere), Carta YOU offre un pacchetto di assicurazioni viaggio completo e senza nessun costo aggiuntivo. In più, a tutti i titolari è concesso credito gratuito fino a 7 settimane, con la possibilità di dilazionare i pagamenti senza interessi.

Carta YOU è compatibile con qualsiasi conto corrente: non è necessario aprire uno nuovo, potrai utilizzare quello di cui sei già titolare. Advanzia Bank è comunque una banca specializzata in un adeguato credito al consumo, 100% online: è Advanzia a emettere Carta YOU, una Mastercard Gold che ti garantirà i vantaggi, la comodità e la sicurezza del circuito.

Puoi richiedere Carta YOU di Advanzia Bank in soli due minuti, direttamente online. Ricordiamo che la carta di credito non presenta commissioni annuali, né per prelievi dai bancomat o per acquisti all'estero.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.