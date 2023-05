Sennheiser MOMENTUM 4: cuffie wireless SPECIALI a -90€

Hai deciso di fare un investimento importante per avere delle cuffie wireless di qualità superiore? Allora oggi puoi fare un acquisto strepitoso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sennheiser MOMENTUM 4 a soli 295,59 euro, invece che 349,99 euro.

Grazie a questo sconto del 16% potrai risparmiare ben 90 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Una promozione speciale da non perdere assolutamente per avere delle cuffie straordinarie a un ottimo prezzo.

Sennheiser MOMENTUM 4: le migliori cuffie wireless

Non c'è molto da dire, Sennheiser MOMENTUM 4 sono le migliori cuffie wireless che puoi desiderare e oggi sono anche in sconto. Grazie a driver da 42 mm e aptX Adaptive, potrai percepire ogni singola nota delle tue canzoni. Avrai la sensazione di essere a un concerto. Anche le chiamate saranno perfette. I 4 microfoni digitali ricevono la tua voce filtrando automaticamente il rumore esterno, compreso il vento, e restituendola forte e cristallina.

Scaricando l'app dedicata puoi personalizzare l'audio regolandolo in base le tue preferenze ed equalizzando il suono impostando delle scorciatoie. I comodi padiglioni imbottiti e il design Over-ear garantiscono il massimo del comfort anche dopo ore e ore di ascolto. E puoi hanno una super batteria in grado di durare per 60 ore con una sola ricarica.

Questa non è certo un'offerta che si trova tutti i giorni, quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue Sennheiser MOMENTUM 4 a soli 295,59 euro, invece che 349,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

