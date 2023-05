Non c'è bisogno di spendere un capitale per acquistare delle cuffie da gaming di qualità. Le EPOS | Sennheiser GSP 301, ad esempio, sono ergonomiche e supportano la cancellazione del rumore. Il prezzo di listino è di 80€, ma è solo un ricordo, almeno per queste ore. Amazon propone infatti uno sconto del 49% che fa crollare la cifra da investire a soli 39,98€. Spedizione inclusa.

Sennhesier GSP 301: cuffie da gaming con cancellazione del rumore ad un prezzo pazzesco

Le cuffie da gioco EPOS Sennheiser GSP 301 sono cuffie da gaming di fascia medio-alta che offrono una qualità audio eccellente e un comfort duraturo. Sono state sviluppate da EPOS in collaborazione con Sennheiser, due marchi noti per la loro esperienza nel settore audio.

Una delle caratteristiche principali delle EPOS Sennheiser GSP 301 è certamente la qualità audio di un livello superiore. Questo modello utilizza driver audio top di gamma per offrire un suono ricco e dettagliato, che permette ai giocatori di immergersi completamente nell'esperienza di gioco. Le cuffie offrono anche un ottimo isolamento acustico grazie alla loro chiusura acustica, che riduce i rumori esterni e consente di concentrarsi sul suono del gioco.

Le EPOS Sennheiser GSP 301 sono dotate di un microfono flessibile e di alta qualità. Il microfono può essere ruotato verso l'alto quando non viene utilizzato, permettendo di metterlo in modalità muto. È poi in grado di filtrare il rumore di fondo indesiderato, fornendo una comunicazione chiara durante le sessioni di gioco online.

In termini di comfort, queste cuffie sono progettate per offrire un'esperienza piacevole anche durante lunghe sessioni di gioco. Sono dotate di cuscinetti auricolari in memory foam che si adattano alla forma delle orecchie, offrendo un ottimo isolamento acustico e una vestibilità confortevole. La fascia regolabile sulla testa e i materiali di alta qualità garantiscono una vestibilità stabile e confortevole.

Le cuffie EPOS Sennheiser GSP 301 sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, console di gioco e dispositivi mobili. Sono dotate di un cavo lungo e resistente che consente un'ampia libertà di movimento durante il gioco. Inoltre, il design leggero delle cuffie le rende facili da trasportare e da utilizzare in diverse situazioni di gioco.

