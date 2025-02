Sennheiser CX: auricolari wireless pazzeschi ora al prezzo più basso

Hai deciso di acquistare degli auricolari wireless di qualità eccellente spendendo qualcosina in meno? Allora dai un'occhiata a questa ottima promozione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Sennheiser CX a soli 57,11 euro, invece che 74,47 euro.

Con lo sconto del 23% c'è un notevole risparmio e soprattutto metti le mani su delle cuffiette Bluetooth di fascia alta che regalano un suono eccellente per chiamate e musica. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 19,04 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Sennheiser CX: musica no stop e chiamate senza disturbi

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono gli auricolari wireless Sennheiser CX uno dei migliori acquisti di oggi, oltre la prezzo molto più basso. Sicuramente tra queste è degna di menzione la super batteria che ti consente di tenerle alle orecchie per 9 ore consecutive con una singola ricarica e per 27 ore totali grazie alla custodia.

Hanno driver dinamici da 7 mm per un suono sempre perfetto che garantisce bassi molto potenti e un maggiore coinvolgimento. Sono anche dotati della cancellazione del rumore per fare chiamate perfette in qualsiasi posto senza nessun tipo di problema. Possiedono controlli touch, sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4 e hanno un design molto confortevole per tenerle tutto il tempo che desideri.

Non perdere tempo perché ovviamente ce n'è poco. A questo prezzo li vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista i tuoi Sennheiser CX a soli 57,11 euro, invece che 74,47 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

