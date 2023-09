SENNHEISER C50 in offerta su Amazon al 33% di sconto!

L'headset EPOS I C50 di SENNHEISER è attualmente in sconto del 33% su Amazon, un'offerta di altissimo livello per un prodotto dalla qualità assicurata. Acquistare un paio di cuffie SENNHEISER è sempre un'ottima scelta. Un'azienda storica nel panorama della produzione di accessori tech e in particolar modo per tutto ciò che concerne il comparto audio, un vero e proprio colpo sicuro!

Uno sconto imperdibile per queste EPOS I SENNHEISER C50

Come detto poche righe più su, acquistare un prodotto Sennehiser equivale ad un vero e proprio colpo sicuro, considerando la lunga esperienza dell'azienda nel settore audio e non solo. In particolar modo, questo headset, oltre a presentare anche un microfono che lo rende ancor più utile durante delle sessioni di gaming mette a disposizione dell'utenza un noise cancelling estremamente efficace che vi permetterà di non perdere mai la concentrazione su quella che è la vostra attività: che stiate giocando, ascoltando musica o un semplice sottofondo durante il lavoro, non correrete mai il rischio di perdere la concentrazione.

Il tutto viene supportato da una batteria fino a 46 ore che farà in modo che queste cuffie vi accompagnino nelle vostre sessioni più lunghe e impegnative. SENNHEISER garantisce, inoltre, una precisa connettività tramite Bluetooth o il dongle USB-A. Il peso di questo paio di cuffie, infine, corrisponde a 229 grammi, il che le rende comode e il loro utilizzo non rischierà mai di tediarvi in alcun modo!

Il 33% di sconto, dunque, rappresenta un'offerta da non lasciarsi scappare per nessuna ragione, la possibilità di portarsi a casa un prodotto del calibro di queste EPOS I C50 di SENNHEISER è imperdibile. Sfruttate questa offerta di Amazon e lasciatevi accompagnare da un headset di qualità elevatissima e comodo come pochi altri!

