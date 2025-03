Sennheiser ACCENTUM SE: cuffie wireless con ANC e 50 ore di ascolto tue al 41%

Se ami ascoltare la musica in ogni posto e stai cercando delle cuffie wireless di altissima qualità non farti scappare questa incredibile occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le Sennheiser ACCENTUM SE a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro.

Non ci sono errori ti posso assicurare che è tutto vero quello che vedi. Siamo di fronte a uno sconto spaventoso del 41% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti offre la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Sennheiser ACCENTUM SE: non ci sono cuffie wireless migliori

Se parliamo di qualità allora le Sennheiser ACCENTUM SE si piazzano indubbiamente tra i primi posti ed ecco perché a una cifra del genere sono da prendere al volo. Godono di un suono pazzesco, con bassi potenti e alti e medi cristallini per un coinvolgimento incredibile. E con la cancellazione del rumore le puoi usare anche in ambienti pieni di gente senza problemi.

Hanno morbidi cuscinetti che avvolgono completamente le orecchi per isolare al meglio dai rumori esterni ma senza stringere in modo eccessivo per garantire il massimo del comfort. Tra l'altro le puoi collegare facilmente anche al PC o al Mac tramite il ricevitore che trovi incluso e garantiscono una connessione velocissima senza latenza. Ultima cosa, non meno importane, la batteria in grado di durare per ben 50 ore con una sola ricarica.

Non aspettare che il prezzo torni alla normalità. Sicuramente una promozione così allettane non durerà a lungo. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue Sennheiser ACCENTUM SE a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

