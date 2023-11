Sempre festa con la cassa JBL in SCONTO su Amazon

Tra i prodotti più popolari di JBL ci sono sicuramente gli altoparlanti Bluetooth portatili; oggi la cassa Flip 6 è scontata su Amazon del 17% e venduta a 124€.

Amazon lancia lo sconto sulla cassa JBL

La cassa portatile Bluetooth JBL Flip 6 offre un'esperienza audio straordinaria grazie al JBL Pro Sound e al sistema di altoparlanti a 2 vie. Con la sua capacità di riprodurre musica con un suono stereo potente, nitido e bassi profondi, il Flip 6 è il compagno ideale per vivere la musica in ogni momento.

La connettività Bluetooth consente di collegare senza fili fino a due smartphone o tablet allo speaker, offrendo una flessibilità senza pari nella gestione della tua playlist. Utilizzando l'app JBL Portable, puoi ottimizzare la tua esperienza audio, regolando le impostazioni in base alle tue preferenze.

Con la modalità JBL PartyBoost puoi collegare il Flip 6 a due o più altoparlanti JBL compatibili. La batteria garantisce fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica Il design portatile e vivace del Flip 6 si adatta a qualsiasi situazione. La sua resistenza all'acqua e alla polvere, con certificazione IP67, lo rende un compagno affidabile in ogni avventura.

Disponibile in colori vivaci, questo altoparlante non solo offre prestazioni audio eccellenti ma è anche un accessorio di stile. Alla consegna, troverai il JBL Flip 6, un altoparlante Bluetooth impermeabile e portatile, realizzato con materiali rispettosi dell'ambiente. Completo di cavo USB Tipo C e guida.

Su Amazon è presente uno sconto molto vantaggioso sulla cassa JBL bluetooth: 17% per un costo finale di 124€. Approfittane subito e porta la festa sempre a spasso con te!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.