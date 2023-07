Semplifica la protezione delle tue credenziali con 1Password

1Password è un password manager pensato per semplificare la custodia dei dati di accesso dei vostri account, proteggendo tutto con una singola master password. È ideale per utenti singoli, ma anche per più persone o imprese e permette di custodire tutto in un solo posto, facendo uso degli standard di sicurezza più recenti. Protegge anche file, come documenti personali e altre informazioni importanti, mettendole al riparo da qualsiasi rischio o minaccia informatica.

Rendete tutto più semplice con 1Password

1Password offre piani che si adattano per l'uso personale, per la famiglia, attività commerciali, imprese e persino sviluppatori. Memorizzazione delle credenziali e accesso sono immediati, non perderete tempo a compilare nessun campo e vi basterà soltanto un clic per fare tutto. La cassaforte non si limita soltanto alle password, ma è anche possibile proteggere documenti importanti, come file di lavoro, documenti personali e altro.

Lavorate in gruppo o condividere degli account con la famiglia? Potete configurare casseforti condivise per facilitare l'accesso ad altri utenti, con la possibilità di condividere qualsiasi elemento con chiunque, anche con chi non fa uso del password manager.

1Password offre anche una funzionalità per monitorare i rischi di potenziali violazioni, in modo da poter intervenire tempestivamente e mettere in sicurezza gli account con nuove password più robuste. Queste sono protette da un ulteriore livello di sicurezza grazie all'aggiunta di una chiave segreta. Il servizio non raccoglie inoltre informazioni dell'utente e non è mai a conoscenza di cosa memorizzate all'interno del cloud, nel delle vostre password, in modo da garantire sempre il massimo riserbo.

1Password è inoltre verificato in maniera indipendente da aziende specializzate in sicurezza informatica e garantisce in questo modo il livello di sicurezza più elevato. È possibile aprire un account gratuito oppure scegliere uno dei piani disponibili, come Team Starter Pack, che è possibile provare gratuitamente per 14 giorni e consente di proteggere fino a 10 utenti.

