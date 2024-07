Semplifica la gestione della contabilità aziendale con questo conto

Se sei alla ricerca di un nuovo conto aziendale online, in grado di semplificare la gestione della contabilità, ti segnaliamo Tot, il conto business con IBAN italiano che include una carta Visa Business, SDD, bonifici SEPA e pagamenti Ri.Ba, pagPA e F24 senza commissioni aggiuntive. Tra i suoi punti di forza si annoverano i tanti strumenti messi a disposizione per rendere più semplice la gestione finanziaria e amministrativa della società, con zero costi di apertura e soli 2 euro di bollo annuale.

Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare il piano Plus per 3 mesi gratis. Tutto quello che devi fare è digitare il codice FAD2024D in fase di registrazione del conto. Al termine del periodo promozionale, il costo passa a 19 euro al mese.

I vantaggi del conto aziendale Tot

Tot è un conto aziendale 100% online. Uno dei suoi vantaggi principali è la sicurezza del proprio denaro, dal momento che la banca depositaria dei fondi dei clienti è Banca Sella, la più grande banca privata italiana, con una garanzia fino a 100.000 euro grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Deposito (conosciuto anche con l'acronimo FITD).

Per quanto riguarda i servizi offerti, si annoverano un IBAN italiano, pagamenti SDD per la gestione di utenze e finanziamenti, collegamenti a Fisconline e Entratel per il pagamento delle deleghe, oltre ai pagamenti Riba e con PagoPad verso la Pubblica Amministrazione senza costi aggiuntivi.

Un altro suo punto di forza è la carta Visa Business Credit, riconosciuta in tutto il mondo come una vera e propria carta di credito. Con la richiesta di attivazione del plafond, è possibile pagare gli acquisti aziendali fino a 40 giorni senza interessi.

Per richiedere l'iscrizione al conto online aziendale è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Tot.

