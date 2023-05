Semplice ed economico: perché SumUp è l'alleato di ogni esercente

Il POS mobile di SumUp è uno strumento versatile e comodo, che ti permette di gestire le tue transazioni e pagamenti ovunque tu sia senza dover affrontare lunghe burocrazie in banca. Insomma: è il miglior alleato di ogni esercente, che si distingue principalmente per la mancanza di costi fissi o contratti vincolati. Una soluzione economica, veloce e semplice, alla portata di tutti coloro che cercano un POS professionale senza spendere una fortuna.

Anche richiedere il terminale è di una semplicità disarmante: ti basta collegarti alla pagina indicata, creare il tuo profilo, acquistare il lettore e, una volta ricevuto, potrai subito iniziare ad accettare pagamenti. A soli 39 euro una tantum avrai a disposizione un POS SumUp Air con canone mensile azzerato e l'1,95% di commissione per transazione, pronto all'uso.

Caratteristiche del POS SumUp Air

Il POS mobile SumUp Air è in grado di gestire qualsiasi metodo di pagamento e offre la possibilità di stampare o inviare la ricevuta via email o SMS, senza bisogno di una SIM dati aggiuntiva o di essere sempre connessi al Wi-Fi. Grazie alla tecnologia Bluetooth, il collegamento avviene tramite smartphone o tablet e la transazione è completata in un attimo.

Non dovrai preoccuparti di aprire un conto o firmare decine di scartoffie: basta inserire i tuoi dati nel profilo (ad esempio l'IBAN del tuo conto corrente già attivo) per ricevere tutti gli accrediti in modo sicuro. Con SumUp non ci sono costi fissi mensili da sostenere, solo una semplice commissione dell'1,95% per transazione.

Inoltre, la batteria a lunga durata ti permetterà di effettuare fino a 500 pagamenti con una sola ricarica. Insomma, se sei un esercente che vuole accettare pagamenti in totale mobilità, senza dover aprire conti correnti ad hoc o sottoscrivere contratti vincolanti, SumUp è la scelta ideale per te. Richiedilo subito a soli 39 euro una tantum.

