Semplice e trasparente: l’offerta Kena Mobile per chi vuole tutto, subito e senza sorprese

Kena Mobile si conferma come uno degli operatori virtuali più convenienti sul mercato italiano, puntando su chiarezza, zero vincoli e copertura TIM al 99% della popolazione. Con le nuove promozioni, è il momento perfetto per attivare la tua SIM con Kena Mobile e risparmiare davvero.

L’offerta 200 giga a 5,99€ al mese

Per clienti ILIAD, COOPVOCE e DIGI MOBILE, Kena lancia un piano irresistibile: 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese, con i primi 2 mesi gratis. L'attivazione SIM e la consegna sono gratuite. Una soluzione perfetta per chi vuole il massimo a un prezzo minimo.

Offerte dedicate per tutti gli operatori

Non solo per clienti Iliad e simili. Kena propone:

130-230 Giga a 6,99€/mese (primo mese gratis, attivazione 3€ gratis)

150-250 Giga a 7,99€/mese (primo mese gratis, attivazione 2€ gratis)

230-330 Giga a 9,99€/mese con attivazione e consegna gratuite

100-200 Giga a 11,99€/mese per clienti Vodafone, WindTre, Very e TIM

Le offerte sono pensate per tutte le esigenze, con prezzi sempre trasparenti e senza sorprese in bolletta.

Libertà totale e nessun costo extra

Kena promette tariffe chiare e senza penali. Puoi cambiare offerta quando vuoi direttamente dall’Area Clienti MyKena, senza vincoli contrattuali o spese impreviste.

Copertura al top con la rete TIM

Naviga in 4G fino a 60 Mbps sfruttando la copertura TIM, leader in Italia. In più, con la ricarica automatica attiva, hai subito 100 Giga extra al mese inclusi nella tua offerta.

Gestisci tutto con un click

L’App Kena Mobile ti permette di:

Verificare credito, giga e minuti

Gestire fino a 7 linee con un solo login

Cambiare offerta o attivare opzioni aggiuntive

Ricaricare in sicurezza con carta, PayPal, Amazon Pay e Satispay

Attivare la SIM con SPID o Video Selfie in modo facile e veloce

Servizi extra per semplificarti la vita

Servizio RESTART: rinnova anticipatamente la tua offerta se hai finito i Giga

KenAI: assistenza virtuale sempre disponibile

Attivazione semplice anche con identità digitale

Scopri le novità Kena

In collaborazione con Subbyx, Kena offre anche lo smartphone che desideri, quando vuoi e senza vincoli, con uno sconto del 20% riservato ai clienti Kena. Per conoscere l'offerta completa di Kena Mobile clicca qui.

