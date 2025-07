Semifinali Wimbledon 2025: dove vedere Sinner-Djokovic e Fritz-Alcaraz

La tensione sale sui campi di Wimbledon: oggi pomeriggio si giocano le due semifinali maschili dell'edizione 2025 dello Slam londinese. In campo quattro dei nomi più attesi: da una parte Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, dall'altra il numero uno del mondo Jannik Sinner contro il leggendario Novak Djokovic.

Un doppio appuntamento da non perdere

Tennis d'élite su NOW: gli orari delle semifinali di Wimbledon 2025

Il primo match in programma è Alcaraz vs Fritz, in campo oggi alle 14:30 (ora italiana). A seguire sarà il turno dell'attesissimo Sinner vs Djokovic, probabilmente intorno alle 17:00-18:00, a seconda della durata del primo incontro. Entrambe le sfide saranno visibili in streaming su NOW, con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci per il match dell'azzurro.

oltre a Wimbledon in esclusiva, l'abbonamento sportivo include tutti i tornei ATP 250, ATP 500 e Masters 1000 di ATP e WTA, oltre allo US Open, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis.

L'incontro tra Sinner e Djokovic non sarà trasmesso in chiaro

