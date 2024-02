SelfyConto: zero canone, zero spese e 5% sulle somme vincolate, PROMO PAZZESCA

SelfyConto è un servizio bancario offerto da Mediolanum, progettato per offrire una soluzione completa e conveniente per le esigenze finanziarie degli utenti. Con SelfyConto, gli utenti possono aprire un conto corrente online e accedere a una varietà di servizi bancari attraverso l'App Mediolanum. Oggi è possibile aprire un conto che preveda un canone a zero, zero spese e un 5% sulle somme vincolate a 6 mesi.

Promozione da capogiro su SelfyConto

Oggi SelfyConto offre ancora di più per risparmiare tempo e soldi e lo fa nel momento in cui apri il conto, accreditando lo stipendio per ottenere un tasso annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per 6 mesi, e puoi svincolarle quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

Con Zero Canone di tenuta conto fino ai 30 anni e per tutti nel primo anno, SelfyConto è conveniente e accessibile; questo lo rende particolarmente adatto per i giovani e per coloro che cercano una soluzione bancaria senza costi nascosti. Inoltre, non ci sono spese per i prelievi in area euro e per la carta di debito.

Quest'ultima è gratuita, comoda e sicura, realizzata al 100% in PVC riciclato. Con l'App Mediolanum, hai accesso a tutti i servizi bancari con un solo tap, rendendo la gestione del conto più semplice che mai.

Puoi anche effettuare bonifici, addebiti utenze, pagamenti di bollettini e ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi. Con SelfyConto, hai una soluzione bancaria completa e conveniente, progettata per adattarsi alle tue esigenze e semplificare le tue operazioni quotidiane e con un occhio di riguardo per una clientela giovane e perfettamente integrata con un mondo sempre più smart.

Oggi, con SelfyConto, è possibile aprire un conto corrente con zero canone, zero spese e un 5% sulle somme vincolate. Una promozione davvero imperdibile!

