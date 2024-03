SelfyConto: zero canone, zero spese e 5% annuo sulle somme vincolate

Selfy Mediolanum è un servizio finanziario offerto da Banca Mediolanum, una banca italiana specializzata nella gestione del risparmio e nella consulenza finanziaria. Direttamente sul sito ufficiale è possibile aprire un conte a zero canone, zero spese e che garantisce un 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi vincolando lo stipendio.

SelfyConto è la scelta ideale: ecco tutti i dettagli

SelfyConto è una soluzione bancaria che ti premia mentre gestisci comodamente le tue finanze. Grazie ad esso puoi accedere a un mondo di vantaggi con un'unica app e alimentare la tua tranquillità finanziaria.

Aprire un conto SelfyConto è il primo passo verso un futuro finanziario sicuro e conveniente. Accreditando lo stipendio, ottieni un tasso di interesse annuo del 5% lordo sulle somme vincolate per soli sei mesi. Puoi svincolare i tuoi fondi quando desideri, senza perdere gli interessi già maturati.

Ma le agevolazioni non finiscono qui. Con SelfyConto, hai a disposizione un pacchetto completo di servizi senza costi aggiuntivi. Zero canone di tenuta conto fino a 30 anni per tutti gli utenti, e se sei under 30, il canone rimane gratuito fino ai tuoi trent'anni. La tua carta di debito è un compagno essenziale e con SelfyConto è gratuita.

Realizzata con materiali sostenibili al 100%. E quando hai bisogno di contante non ci sarà di che preoccuparsi, i prelievi in area Euro sono gratuiti e illimitati. Le principali operazioni bancarie sono a portata di tap, senza costi aggiuntivi. Da bonifici a addebiti utenze, passando per pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, tutto è gratuito.

SelfyConto è una scelta ideale per chiunque stia cercando dei servizi bancari convenienti, vantaggiosi e smart: grazie ad esso avrai zero canone e zero spese e un 5% lordo di interesse annuo sulle tue somme vincolate e tantissimi altri vantaggi.

