SelfyConto: zero canone e 5% annuo lordo, solo per i nuovi utenti

Oggi SelfyConto ti dà ancora di più: apri il conto, accredita lo stipendio e ottieni il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolarle senza perdere gli interessi maturati. In più, SelfyConto di Banca Mediolanum offre canone di tenuta conto gratuito per il primo anno e per i giovani under 30 fino al compimento dei trent'anni.

Carta di debito gratuita e canone annuo azzerato

Ma quali altri vantaggi include SelfyConto? Una carta di debito gratuita, comoda e sicura realizzata al 100% in PVC riciclato, prelievi gratuiti illimitati in area Euro e principali operazioni bancarie senza costi aggiuntivi: bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Con l'app Mediolanum, la tua banca è sempre a portata di smartphone: accedi a tutti i servizi bancari con un semplice tap, per una migliore praticità ed efficienza di gestione. La app offre un servizio completo che ti consente di consultare saldo e movimenti (anche di altre banche abilitate) ed effettuare pagamenti con facilità attraverso vari dispositivi.

SelfyConto non è solo una soluzione per le operazioni quotidiane ma offre anche l'accesso al Trading Online, permettendoti di operare in tempo reale su 24 mercati mondiali. Azioni, Warrat, ETF, fondi aperti e titoli di stato sono tutti accessibili, a chiunque.

Aprire SelfyConto è semplice e veloce: ti bastano un documento d'identità, codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo e-mail valido per procedere alla sottoscrizione online. Se apri il tuo conto ora e accrediti lo stipendio, otterrai il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, che potrai svincolare in qualsiasi momento senza perdere gli interessi. Inoltre, il primo anno di tenuta conto è gratuito.

