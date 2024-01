SelfyConto: zero canone e 5% annuo lordo, solo per i nuovi utenti

Mediolanum presenta la sua ultima promozione, che renderà SelfyConto ancora più interessante per i nuovi utenti: tasso di interesse del 5% annuo lordo. Un'opportunità da non perdere!

La promozione è anche più composita, poiché prevede il canone gratuito per tutti il primo anno. Questa offerta si estende anche agli Under 30, che non lo pagheranno finché non compiranno 30 anni di età.

Grazie all’operatività bancaria gratuita che include bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro, questo è il conto da aprire online in questo 2024.

SelfyConto a portata di smartphone: app Mediolanum e carte MasterCard

L'apertura di SelfyConto è facile e veloce poiché include la possibilità di utilizzare lo SPID. Inoltre, gestire le finanze è un gioco da ragazzi grazie all'app Mediolanum, che permette il controllo del credito residuo, l'esecuzione di operazioni bancarie, richieste di prestiti con esito in tempo reale, investimenti in fondi comuni, e persino l'accesso al trading online.

La flessibilità è garantita con la scelta tra tre tipologie di carte MasterCard, che offrono varie opzioni per adattarsi alle esigenze personali.

L'aspetto più interessante di questa offerta è l'interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate fino a 6 mesi, che offre ai nuovi utenti un’ottima opportunità di rendimento.

La comodità continua con un servizio clienti facilmente raggiungibile, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 9.00 alle 18.00.

La possibilità di contattare l'assistenza via app o home banking, insieme alla sezione FAQ dell'app, garantisce risposte rapide alle domande più comuni.

Insomma, SelfyConto di Mediolanum è un'opzione bancaria all'avanguardia, che offre vantaggi notevoli e un tasso di interesse “fuori mercato”. Non perdere l'opportunità di esplorare tutti i vantaggi di questo conto online e aprirne uno oggi stesso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.