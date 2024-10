SelfyConto: ultimi giorni per il conto deposito al 5%

L'iniziativa "Vincoli 5% - nuovi clienti" di SelfyConto by Banca Mediolanum si avvicina alla scadenza. Fino al 31 ottobre, chi desidera aprire questo conto può accedere a un conto deposito con rendimento al 5% annuo lordo, vincolando le somme per 6 mesi e accreditando lo stipendio. Il tasso del 5% è garantito sulle somme vincolate, con la possibilità di svincolarle in qualsiasi momento mantenendo gli interessi maturati. Senza l'accredito dello stipendio, invece, si applicherà il tasso dello 0,05%. Per approfittare della promozione è necessario aprire un conto SelfyConto.

SelfyConto: come ottenere il 5% annuo lordo

Per attivare questa promozione, è necessario aprire SelfyConto entro il 31 ottobre, quindi bisogna soddisfare alcune condizioni, ovvero accreditare lo stipendio e vincolare una somma tra 100 e 500.000 euro entro il 30 novembre, utilizzando l'app Mediolanum o l'area riservata dell’Internet Banking.

SelfyConto è un conto online che offre servizi completi, come prestiti immediati, una piattaforma avanzata di trading e accesso a fondi comuni. Il canone è gratuito per tutti per il primo anno e per gli under 30 fino ai trent'anni, con un costo di 3,75 euro mensili dal secondo anno.

Anche le carte di pagamento sono incluse senza costi per il primo anno, sia la carta di debito su circuito Mastercard sia la Mediolanum Credit Card. Entrambe le carte consentono di effettuare acquisti online e di pagare tramite smartphone e smartwatch, sia in Italia che all’estero.

L’attivazione di SelfyConto avviene interamente online tramite documento d’identità, codice fiscale e SPID, bonifico o webcam per l’identificazione. Per maggiori dettagli sulla promozione, è possibile cliccare il pulsante qui sotto.

