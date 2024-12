SelfyConto, tre modi per avere canone zero (e 100 euro di buono Amazon)

Tra le offerte più interessanti del panorama bancario moderno c'è SelfyConto: un conto corrente online ideato per semplificare la vita degli utenti, offrendo praticità, convenienza e vantaggi esclusivi. Come il canone azzerabile, le operazioni bancarie senza costi e le promozioni ricorrenti, tra cui la possibilità di ricevere un buono Amazon da 100 euro.

I vantaggi principali di SelfyConto

SelfyConto e tutte le sue operazioni sono accessibili direttamente dal tuo smartphone, tramite l'app Mediolanum. Ma quali sono i vantaggi principali che contraddistinguono SelfyConto? In primis c'è il canone, gratis fino ai giovani under 30 e il primo anno per tutti gli utenti. Inoltre, è azzerabile fino al 31 dicembre 2027: basta accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese per mantenere il conto gratuito.

Poi ci sono le operazioni bancarie, alcune delle quali senza alcun costo aggiuntivo: addebiti per utenze, MAV, RAV, F23, F24; ricariche telefoniche; prelievi illimitati in area euro con la carta , il cui canone è zero per il primo anno. I bonifici SEPA online, sia ordinari che istantanei, per il primo anno e fino a 30 anni, oppure fino al 31 dicembre 2027 se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese.

SelfyConto non si limita a semplificarti la vita, ma ti premia anche con un buono regalo Amazon.it da 100 euro. Le condizioni sono le stesse per azzerare il canone: accredita lo stipendio oppure spendi almeno 500 euro al mese. È inoltre attivo un concorso a premi, che ti permette di partecipare all'estrazione di un Samsung Galaxy Z Flip6 usando il codice SELFY2024 in fase di apertura del conto. Il concorso resterà attivo fino al 22 dicembre 2024.

Apri un conto SelfyConto in pochissimi minuti. Basta lo SPID per identificarti, così sei subito pronto per utilizzare i servizi che offre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.