SelfyConto ti premia: fino a 500 euro di voucher per ogni amico invitato

SelfyConto si presenta come il conto corrente online ideale per chi desidera una gestione del denaro pratica, conveniente e veloce.

La proposta di Banca Mediolanum si distingue per essere una soluzione che coniuga risparmio e servizi bancari di alta qualità. Per i nuovi utenti fino a 30 anni, e per tutti i nuovi iscritti nel primo anno, il canone di tenuta conto è gratuito.

I vantaggi di SelfyConto

I vantaggi di questo innovativo conto offerto da Banca Mediolanum sono molteplici. Con SelfyConto, è possibile prelevare contanti senza costi aggiuntivi grazie alla carta di debito gratuita, realizzata al 100% in PVC riciclato.

La flessibilità è un punto forte, con la disponibilità di una carta di credito e una carta prepagata. Tutte le operazioni bancarie principali, tra cui bonifici, addebiti utenze, pagamento di bollettini e ricariche telefoniche, sono gratuite.

L'attuale promozione di SelfyConto offre una possibilità unica. Invitando i propri amici ad aprire un conto, è possibile ottenere voucher digitali fino a 500 euro.

Per ogni amico che procede con l'apertura del conto, si guadagnano quattro cerchi, che possono essere utilizzati per richiedere premi attraverso il programma Mediolanum ForYou Rewarding. I premi includono, tra le opzioni, voucher digitali di rinomati brand.

Aprire il conto SelfyConto è facile e avviene completamente online. È sufficiente avere a disposizione il documento d'identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido.

Sia l'apertura che la chiusura del conto sono gratuite, rendendo l'esperienza conveniente e senza costi nascosti. Con la promozione in corso fino al 27 dicembre, l'invito di amici può trasformarsi in vantaggi tangibili e voucher digitali di valore.

