SelfyConto ti offre prodotti Samsung se inviti i tuoi amici

Sei un appassionato di tecnologia e vorresti ottenere gli ultimi prodotti Samsung, come il Galaxy S23 Ultra o il Galaxy Book3? Ora hai la possibilità di avere questi premi esclusivi semplicemente aprendo un conto SelfyConto e invitando i tuoi amici a fare lo stesso. La campagna promozionale in corso offre un'ottima opportunità di guadagnare premi tech marchiati Samsung, come tablet, smartphone e laptop di ultima generazione.

Come partecipare all'iniziativa?

SelfyConto è un conto bancario che ti offre vantaggi esclusivi e la possibilità di ottenere premi tecnologici di alta qualità marchiati Samsung. Grazie alla campagna promozionale attualmente attiva, i titolari di SelfyConto possono richiedere premi come tablet, smartphone di ultima generazione, tra cui il recentissimo Galaxy S23 Ultra, e laptop.

La promozione offre anche un modo semplice per ottenere ulteriori vantaggi: invitando i tuoi amici ad aprire un conto SelfyConto o Conto Mediolanum, puoi richiedere voucher digitali fino a 20 euro per ogni nuovo amico che si iscrive. Partecipare al programma è estremamente facile: basta aprire un SelfyConto e accedere all'app Mediolanum, selezionare la voce "Presenta un amico" nel menu e condividere il tuo codice cliente tramite l'apposita funzione in-app.

Ma quali premi puoi ottenere? Ecco un elenco dei premi in base al numero di amici che inviti:

Presentando due amici: Galaxy Tab A8 WiFi 64GB

Presentando quattro amici: Galaxy A34 5G 256GB

Presentando sei amici: Galaxy Book3 15" i7 16GB

Presentando sei amici: Galaxy S23 Ultra 256GB

I vantaggi di aprire SelfyConto

Aprire un SelfyConto offre numerosi vantaggi aggiuntivi. Il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno e, se sei sotto i 30 anni, rimane azzerato fino ai trent'anni. Inoltre, riceverai una carta di debito gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato, che è comoda, sicura e sostenibile. Potrai effettuare prelievi gratuiti in area Euro senza limiti di operazioni e le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono gratuite.

Aprire un SelfyConto è semplice e puoi farlo comodamente online. Collegati alla pagina dedicata e fai clic sul pulsante rosso per iniziare il processo di apertura. Assicurati di avere a portata di mano un documento d'identità, il codice fiscale, lo smartphone e un indirizzo email valido. Se lo desideri, puoi anche utilizzare il tuo Spid per un'apertura ancora più veloce del conto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.